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Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie film Papierové hlavy
Hanákove Papierové hlavy ponúkajú osobitý pohľad na slovenskú spoločnosť v druhej polovici 20. storočia.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Celovečerný dokument Dušana Hanáka Papierové hlavy (1995) o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu v rokoch 1945 až 1989 premietne bratislavské Kino Lumiére v utorok pri príležitosti osláv Nežnej revolúcie. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ). Súčasťou večera bude aj premiéra filmu z dokumentárneho cyklu GEN, venovaného producentovi, režisérovi, scenáristovi a dramaturgovi Marianovi Urbanovi. Film v réžii Juraja Nvotu uvedú pri príležitosti 75. nedožitých Urbanových narodenín.
Hanákove Papierové hlavy ponúkajú osobitý pohľad na slovenskú spoločnosť v druhej polovici 20. storočia. Film v kombinácii archívnych materiálov, autentických výpovedí svedkov a štylizovanej happeningovej roviny prináša mnohorozmerný obraz vzťahu občana a moci. „Je výnimočný a príťažlivý svojou poetikou a šírkou záberu, štýlom zobrazenia historickej aj súdobej reality, rozsahom a náročnosťou realizácie,“ približuje SFÚ snímku, vyjadrujúcu osudy spoločnosti i jednotlivca cez základné a univerzálne otázky ľudskej existencie.
Film Papierové hlavy je v kontexte slovenskej kinematografie výnimočným dielom. „Vznikol v polovici 90. rokov minulého storočia po rozpade štátneho monopolu audiovizuálnej tvorby, keď na Slovensku ešte neexistoval fungujúci systém jej podpory,“ dodáva SFÚ k snímke, ktorá mala medzinárodnú premiéru v roku 1996 na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Nyone. Získala ocenenia na festivaloch v Karlových Varoch, San Franciscu a Jamagate. V ankete slovenských filmových novinárov a kritikov Anketa 2000 obsadila druhé miesto v kategórii slovenský dokumentárny film. V Kine Lumiére premietnu digitálne reštaurovanú kópiu filmu aj pri príležitosti nedožitého 75. výročia narodenia jeho producenta Mariana Urbana. „Stál za zrodom desiatok filmov ocenených na Slovensku aj v zahraničí,“ pripomína SFÚ.
Súčasťou večera bude projekcia dokumentárneho portrétu z cyklu GEN, v ktorom sa jeho režisér Juraj Nvota a ďalší predstavitelia slovenského filmu snažia vystihnúť osobnosť Mariana Urbana. „Marian bol odvážny človek. Hoci chcel mať vždy istotu a pravdu, vedel aj riskovať,“ spomína si na neho režisér dokumentu Juraj Nvota. Vo filme využíva viaceré archívne materiály, vystupujú v ňom Urbanovi kolegovia a priatelia, medzi nimi napríklad Martin Šmatlák, Peter Dubecký, Zuzana Gindl-Tatárová, Patrik Pašš, Táňa Pauhofová, Scarlett Čanakyová, ale aj priatelia mimo filmárskeho prostredia.
Projekcia filmu Papierové hlavy a portrétu z cyklu GEN v Kine Lumiére otvára niekoľkomesačnú prehliadku venovanú Marianovi Urbanovi. Predstaví ho ako režiséra, scenáristu, dramaturga a producenta a ponúkne Urbanove filmy naprieč jeho profesionálnou kariérou.
Hanákove Papierové hlavy ponúkajú osobitý pohľad na slovenskú spoločnosť v druhej polovici 20. storočia. Film v kombinácii archívnych materiálov, autentických výpovedí svedkov a štylizovanej happeningovej roviny prináša mnohorozmerný obraz vzťahu občana a moci. „Je výnimočný a príťažlivý svojou poetikou a šírkou záberu, štýlom zobrazenia historickej aj súdobej reality, rozsahom a náročnosťou realizácie,“ približuje SFÚ snímku, vyjadrujúcu osudy spoločnosti i jednotlivca cez základné a univerzálne otázky ľudskej existencie.
Film Papierové hlavy je v kontexte slovenskej kinematografie výnimočným dielom. „Vznikol v polovici 90. rokov minulého storočia po rozpade štátneho monopolu audiovizuálnej tvorby, keď na Slovensku ešte neexistoval fungujúci systém jej podpory,“ dodáva SFÚ k snímke, ktorá mala medzinárodnú premiéru v roku 1996 na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Nyone. Získala ocenenia na festivaloch v Karlových Varoch, San Franciscu a Jamagate. V ankete slovenských filmových novinárov a kritikov Anketa 2000 obsadila druhé miesto v kategórii slovenský dokumentárny film. V Kine Lumiére premietnu digitálne reštaurovanú kópiu filmu aj pri príležitosti nedožitého 75. výročia narodenia jeho producenta Mariana Urbana. „Stál za zrodom desiatok filmov ocenených na Slovensku aj v zahraničí,“ pripomína SFÚ.
Súčasťou večera bude projekcia dokumentárneho portrétu z cyklu GEN, v ktorom sa jeho režisér Juraj Nvota a ďalší predstavitelia slovenského filmu snažia vystihnúť osobnosť Mariana Urbana. „Marian bol odvážny človek. Hoci chcel mať vždy istotu a pravdu, vedel aj riskovať,“ spomína si na neho režisér dokumentu Juraj Nvota. Vo filme využíva viaceré archívne materiály, vystupujú v ňom Urbanovi kolegovia a priatelia, medzi nimi napríklad Martin Šmatlák, Peter Dubecký, Zuzana Gindl-Tatárová, Patrik Pašš, Táňa Pauhofová, Scarlett Čanakyová, ale aj priatelia mimo filmárskeho prostredia.
Projekcia filmu Papierové hlavy a portrétu z cyklu GEN v Kine Lumiére otvára niekoľkomesačnú prehliadku venovanú Marianovi Urbanovi. Predstaví ho ako režiséra, scenáristu, dramaturga a producenta a ponúkne Urbanove filmy naprieč jeho profesionálnou kariérou.