DEPECHE MODE zverejnili príčinu smrti Andyho Fletchera

Náhly odchod

Depeche mode

Na snímke koncert britskej skupiny Depeche Mode na futbalovom štadióne Pasienky, 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zľava Andrew Fletcher, Dave Gahan a Martin Gore z britskej skupiny Depeche Mode počas tlačovej konferencie v rámci prezentácie nového albumu a blížiaceho sa turné 11. októbra 2016 v Miláne. Foto: TASR/AP

Na snímke koncert britskej skupiny Depeche Mode na futbalovom štadióne Pasienky, 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zľava Andrew Fletcher, Dave Gahan a Martin Gore z britskej skupiny Depeche Mode pózujú fotografom pred tlačovou konferenciou v rámci prezentácie nového albumu a blížiaceho sa turné 11. októbra 2016 v Miláne. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (Teraz.sk) - Ostávajúci dvaja členovia Depeche mode, Martin Gore a Dave Gahan zverejnili na sociálnej sieti príčinu smrti svojho kolegu z kapely a celoživotného priateľa Andyho Fletchera.Andy podľa nich utrpel disekciu srdcovej aorty, ktorej podľahol náhle vo svojom dome 26. mája.uvádzajú s tým, že o zverejnenie tejto informácie ich požiadala Andyho rodina.Posledné týždne boli pre oboch ťažké a smutné, vnímali však aj podporu fanúšikov skupiny.konštatuje Martin Gore a David Gahan.Minulotýždňovú poslednú rozlúčku s priateľom vnímali obaja ako oslavu jeho života. Obrad bol podľa nich krásny a plný spomienok na to, kým Andy bol.Legendárni Depeche mode 26. mája informovali, že zomrel ich dlhoročný spoluhráč a zakladajúci člen kapely Andy Fletcher.uviedli v statuse na sociálnej sieti. Fletcher zomrel vo veku 60 rokov.Skupinu v anglickom mestečku Basildon založili Vince Clarke, Martin Gore a práve Andy Fletcher, ako speváka angažovali Davea Gahana. Clarka (z kapely odišiel v roku 1981) časom vystriedal Alan Wilder, s ktorým kapela nahrala svoj prelomový hitPo odchode Wildera v roku 1995 skupina dlhé roky pôsobila ako trio v zložení Gore-Gahan-Fletcher. Podľa Wikipedie predala skupina počas svojho pôsobenia viac ako 100 miliónov hudobných nosičov, do rebríčka UK Singles Chart postúpilo 54 jej hitov a 17 jej albumov sa umiestnilo v top desiatke britských rebríčkov.sa narodil v roku 1961 v Nottinghame. Neskôr sa presťahoval do Basildonu, kde koncom 70. rokov spolu s Goreom a Vinceom Clarkom založil skupinu Composition of Sound. Po príchode Gahana si zmenili názov na Depeche Mode a kvarteto od začiatku 80. rokov vyprodukovalo množstvo hitov.Skupina dosiaľ vydala 14 štúdiových, sedem koncertných a desať výberových albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladbySkupinu, ktorej členom bol v rokoch 1982-1995 aj Alan Wilder, uviedli v roku 2020 do Rockandrollovej siene slávy. Formácia v roku 1988 vystúpila v bývalom Československu (Praha), odvtedy ju mohli niekoľkokrát vidieť aj slovenskí fanúšikovia.