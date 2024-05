Depeche Note uvedie kultové skladby Depeche Mode v symfonickom podaní

Bratislava 9. mája (TASR) - Špeciálne, v deň narodením Davida Gahana, speváka Depeche Mode a po skončení ich aktuálneho turné, sa organizátori rozhodli zverejniť informácie a spustiť predaj vstupeniek na výnimočný projekt Depeche Note - Symphonic Tribute. Nezabudnuteľný večer, v ktorom sa klasika stretne s elektronikou a symfonický orchester dodá nový rozmer najväčším hitom legendárnej skupiny Depeche Mode, sa uskutoční 3. decembra v bratislavskej Peugeot Aréne. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



Pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša sa na koncerte predstavia Slovenskí symfonici, Noemi Muková, dcéra legendárneho depešáka Petra Muka, a capella formácia Voising. Texty piesní Depeche Mode v slovenskej poetickej podobe prednesie Robo Roth. Spoločne dajú nový rozmer najväčším hitom legendárnej skupiny Depeche Mode vrátane Enjoy the Silence, Personal Jesus a ďalších.



Dirigent Adrian Kokoš, ktorý spolupracoval s Mirom Žbirkom, Jonom Andersonom a teraz sa pripravuje na vystúpenie s Brianom Mayom zo skupiny Queen, pracuje na aranžmánoch s poprednými slovenskými aranžérmi, aby spolu dali ikonickým skladbám nový symfonický rozmer a k pôvodným syntetizátorovým linkám vytvorili nové harmónie.



Multimediálnu symfonickú šou roztancuje talentovaná tanečníčka a speváčka Noemi Muková, ktorá je majsterkou sveta v umeleckom tanci. Svoje umenie predvedie v špeciálnej choreografii k symfonickej verzii skladby Dressed In Black.



Nápad uskutočniť tento ojedinelý projekt vznikol už počas covidu, ale jeho príprava trvala až doteraz. Organizátori s ním chceli počkať, kým Depeche Mode dokončí aktuálne turné. Pre fanúšikov je to príležitosť pripomenúť si hudbu Depeche Mode, pretože ďalšie turné skupiny je zatiaľ otázne.