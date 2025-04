Depeche Ultra, U2 Pop, Hex vydali zlomový Ultrapop

Bratislava 14. apríla (TASR) - Výraz "ultrapop" nemusí vždy znamenať výraznú formu populárnej hudby v zmysle skôr negatívnom. A na Slovensku už vôbec nie, Ultrapop stelesňuje v súbore 11 pesničiek produkt, ktorý akceptuje najširšia vrstva poslucháčstva. Od komerčných cez verejnoprávny až po nezávislých vysielateľov.



Slovenská kapela Hex mala tento názov pre štvrtý štúdiový album údajne nachystaný už na konci roka 1996. Vyšiel v ďalšom roku a predchádzali mu v rýchlom slede dva globálne triumfy, ktoré v domovskom krajinách Anglicku a Írsku tiež spĺňali parametre univerzálnej príťažlivosti. Aj preto majú čosi spoločné hitové piesne Vetroň, Som on (snežný pluh), Maťo a Linda, Valentín, Dana, Barrel of a Gun, It´s No Good, Useless, Discotheque, Staring at the Sun, Gone, či Please. A ešte to, že sa nachádzajú na albumoch, ktorým patrí významné miesto v tvorbe všetkých troch kapiel.



Pred 28 rokmi, 14. apríla 1997 priniesli "depešáci" na trh Ultra, deviatu štúdiovku. Bola to ich druhá rebríčková jednotka v UK a v bohatej diskografii skupiny patrí medzi skvosty, hoci nie každá dobová recenzia bola nadšená. Depeche Mode však dokázali nahrať opäť silné piesne, ktoré neurazili poslucháča s priemernými, ani vysokými nárokmi a v druhej časti diela si aj zaexperimentovali. V kolekcii skupiny je Ultra cenný aj preto, že nasledoval po 4-ročnej pauze, vyplnenej vážnymi problémami charizmatického speváka Davea Gahana.



Depeche zverili producentskú taktovku Timovi Simenonovi, ktorý sa preslávil pod názvom projektu Bomb The Bass na prelome 80. a 90 rokov minulého storočia. Atakoval nielen čarty špecializované na elektronickú hudbu. Po kooperácii na albume Ultra sa síce ešte venoval hudobnej produkcii, ale potom sa usadil v Prahe a sedem rokov tam prevádzkoval vlastné bistro, zamerané na mäsové guľky.



Čiastočnú obmenu v hlavnom producentskom tíme urobili aj U2, album Pop vydali mesiac predtým. Zvukovo však nadviazali na predchádzajúce dva (Achtung Bany a Zooropa), teda nezostali len na ploche poslucháčsky otvoreného alternatívneho roku, prepojili to aj s prvkami tanečnej elektroniky. Ani Pop v šírke diskografie slávneho írskeho zoskupenia nepatrí medzi lídrov v obľúbenosti u kritiky a v dlhodobej predajnosti je v priemere. Lenže v čase vydania zožal veľký globálny úspech a stal sa rebríčkovou jednotku v desiatkach krajín, na čele s USA a Spojeným kráľovstvom.



Na rade boli Hex. Členovia kapely sa v širokom rozsahu vkusu stretávali v obdive k skupinám ako Cure, Depeche Mode a U2. Druhé dve vydali v prvej fáze roka Pop a Ultra, Hex po nich Ultrapop. K pesničkám pristúpili priamočiarejšie, ale nápadito a vdýchli im svieže aranžmány. Basgitarista Tomáš YXO Dohňanský pred tromi rokmi na multikultúrnom portáli gregi.net konštatoval: "Ultrapop bol pre nás ďalším zlomovým albumom. V hre bol aj koniec kapely, no nakoniec sme si povedali, že hudbu začneme robiť tak, ako príde. Na Slovensku v tom čase končila vlna danceflooru a my sme poskytli rádiám singel Vetroň, ktorý bol okamžite jedným z najhranejších. Začali nám pribúdať koncerty a ozvali sa opäť veľké vydavateľstvá. Platňa získala tzv. Slovenskú grammy – cenu ZAI v kategórii album roka 1997. Pribúdali postupne fanúšikovia a my sme sa začali venovať hudbe profesionálne."