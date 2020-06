Depešáci sa stretli po uvoľnení opatrení a oslávili vznik formácie

Bratislava 28. júna (TASR) – Fanúšikovia britskej kapely Depeche Mode (DM) oslávili 40. výročie vzniku tejto formácie. Urobili tak v sobotu (27. 6.) večer na DM party v jednom z bratislavských klubov.



Zazneli na nej známe skladby ako Pimpf či Behind the Wheel, ktoré fanúšikom pripomenuli prvý koncert v bývalej ČSSR z marca 1988. Akcie sa zúčastnili fanúšikovia zo Slovenska, Maďarska, Čiech, Rakúska či Poľska. "Chodia sem všetky vekové kategórie a ukazuje sa už aj tretia generácia fanúšikov, čo je dôsledok 40 rokov pôsobenia na hudobnej scéne," uviedol DJ Martens.



Posledná podobná akcia sa uskutočnila 22. februára, ešte pred pandémiou. Ostatné zrušili pre protiepidemiologické opatrenia. Organizátor preto robil bezplatné živé prenosy. "Party boli naplánované, ale všetci sme sedeli doma. Za obdobie troch mesiacov sme zorganizovali približne 30 prenosov, a to cez víkendy, v strede týždňa, kedykoľvek, keď bol čas a nálada," vysvetlil DJ Martens.



DM oslavuje 40 rokov. DM nie je len hudba, je to životný štýl. Zároveň je súčasťou štýlu synth-pop alebo new wave, a preto sa na DM party DJ Martensa nehrá výlučne len táto britská kapela. Ako v sobotu, tak aj počas live streamov odzneli hity iných známych synthpopových či new wave kapiel ako Erasure, Soft Cell, OMD, Front 242, The Human League, Joy Division, Marc Almond či The Cure.