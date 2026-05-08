< sekcia Kultúra
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu oslávi 22 rokov
Práve 8. mája uplynie 22 rokov od prvého koncertu novozaloženého telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v Slovenskom rozhlase.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu si v piatok pripomenie 22 rokov od svojho nového začiatku slávnostným koncertom. Pod názvom „Sme tu 22“ sa o 18.00 h uskutoční v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ako avizuje STVR, publikum čaká pestrý program naprieč hudobnými obdobiami aj výnimoční hostia.
Práve 8. mája uplynie 22 rokov od prvého koncertu novozaloženého telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v Slovenskom rozhlase. Koncert, ktorým si Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pripomenie významné jubileum, odvysiela Rádio Devín 3. júla o 19.00 h.
„Dirigent a zbormajster Adrian Kokoš v roku 2004 úspešne nadviazal na tradíciu zboru založeného 1. septembra 1953 Ondrejom Franciscim a postupne vybudoval stabilné umelecké teleso, ktoré dnes patrí k významným reprezentantom zborového spevu na Slovensku,“ uvádza verejnoprávny vysielateľ. Dodáva, že mladí speváci pod jeho vedením aktívne účinkujú v programoch Slovenskej televízie a rozhlasu, realizujú množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok a vystupujú aj na významných domácich i medzinárodných podujatiach.
„Detský a dievčenský spevácky zbor je pre mňa predovšetkým živým príbehom - príbehom generácií, ktoré prichádzajú, rastú a odovzdávajú ďalej radosť z hudby. Začínali sme prakticky od nuly, no o to väčšia bola chuť tvoriť a pokračovať v silnej tradícii. Dnes môžeme povedať, že sme na ňu nielen nadviazali, ale aj vytvorili vlastnú hudobnú identitu. Koncert Sme tu 22 je oslavou všetkého, čo sme spolu za tie roky prežili a vytvorili, ale aj potvrdením, že táto cesta má zmysel,“ hovorí Kokoš.
Koncert ponúkne reprezentatívny prierez repertoárom zboru, ktorý je charakteristický žánrovou aj štýlovou pestrosťou. Dramaturgia zahŕňa diela klasikov, ako sú Joseph Haydn či Antonín Dvořák, úpravy ľudových piesní, černošské spirituály, ako aj sólové a inštrumentálne skladby v podaní pozvaných hostí.
Na pódiu sa predstavia sopranistka Marianna Geleneky, klaviristka Tatiana Sedmáková, barytonista Jakub Gabriel a mladý klavirista Michal Šurnovský. „Ako hosť vystúpi aj komorný zbor Voci Allegre s dirigentom Andrejom Rapantom a špeciálnym hosťom večera bude multižánrový umelec Marián Čekovský, ktorý sa k zboru pripojí v závere koncertu. Spoločne uvedú aj skladbu Sme tu, podľa ktorej nesie koncert svoj názov,“ uzatvára STVR.
Práve 8. mája uplynie 22 rokov od prvého koncertu novozaloženého telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v Slovenskom rozhlase. Koncert, ktorým si Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pripomenie významné jubileum, odvysiela Rádio Devín 3. júla o 19.00 h.
„Dirigent a zbormajster Adrian Kokoš v roku 2004 úspešne nadviazal na tradíciu zboru založeného 1. septembra 1953 Ondrejom Franciscim a postupne vybudoval stabilné umelecké teleso, ktoré dnes patrí k významným reprezentantom zborového spevu na Slovensku,“ uvádza verejnoprávny vysielateľ. Dodáva, že mladí speváci pod jeho vedením aktívne účinkujú v programoch Slovenskej televízie a rozhlasu, realizujú množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok a vystupujú aj na významných domácich i medzinárodných podujatiach.
„Detský a dievčenský spevácky zbor je pre mňa predovšetkým živým príbehom - príbehom generácií, ktoré prichádzajú, rastú a odovzdávajú ďalej radosť z hudby. Začínali sme prakticky od nuly, no o to väčšia bola chuť tvoriť a pokračovať v silnej tradícii. Dnes môžeme povedať, že sme na ňu nielen nadviazali, ale aj vytvorili vlastnú hudobnú identitu. Koncert Sme tu 22 je oslavou všetkého, čo sme spolu za tie roky prežili a vytvorili, ale aj potvrdením, že táto cesta má zmysel,“ hovorí Kokoš.
Koncert ponúkne reprezentatívny prierez repertoárom zboru, ktorý je charakteristický žánrovou aj štýlovou pestrosťou. Dramaturgia zahŕňa diela klasikov, ako sú Joseph Haydn či Antonín Dvořák, úpravy ľudových piesní, černošské spirituály, ako aj sólové a inštrumentálne skladby v podaní pozvaných hostí.
Na pódiu sa predstavia sopranistka Marianna Geleneky, klaviristka Tatiana Sedmáková, barytonista Jakub Gabriel a mladý klavirista Michal Šurnovský. „Ako hosť vystúpi aj komorný zbor Voci Allegre s dirigentom Andrejom Rapantom a špeciálnym hosťom večera bude multižánrový umelec Marián Čekovský, ktorý sa k zboru pripojí v závere koncertu. Spoločne uvedú aj skladbu Sme tu, podľa ktorej nesie koncert svoj názov,“ uzatvára STVR.