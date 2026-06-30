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Detva privíta tisíce návštevníkov
Folklórne slávnosti pod Poľanou ponúknu bohatý program plný tradícií, hudby a tanca.
Autor OTS
Detva 30.júna (OTS) - Mesto Detva sa opäť pripravuje na jeden z najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Počas 59. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa uskutočnia od 9. do 12. júla 2026, sa mesto zaplní spevom, tancom, hudbou, tradičnými remeslami i tisíckami návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Hlavné scénické programy sa uskutočnia v jedinečnom prostredí prírodného amfiteátra v Detve, pričom bohatý štvordňový program doplnia desiatky sprievodných podujatí na ďalších miestach v meste. Návštevníkov čakajú scénické vystúpenia, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie podujatia, ktoré predstavia bohatstvo ľudovej kultúry Podpoľania aj ostatných regiónov Slovenska.
Festival otvorí vo štvrtok večer hudobno-spevácky program Ozvena Poľany, po ktorom bude nasledovať veľkolepé folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho v podaní Folklórneho súboru Podpoľanec. Na javisku sa predstaví viac ako 140 účinkujúcich z regiónu.
Piatkový program prinesie slávnostné otvorenie festivalu s programom Rozdielni, a predsa svoji, venovaným tradíciám obcí Podpoľania. Večer uzavrie autorský program Stopy v kruhoch času, ktorý vzdá hold významnému etnológovi, filmárovi a folkloristovi Viliamovi Jánovi Gruskovi.
Sobota ponúkne programy Bez koreňov strom nenarastie, venovaný detským folklórnym kolektívom, Stratené v čase, ktorý priblíži pestrosť spevu, ľudových hudieb a folklórnych skupín, večerný program Hasiči o hasičoch a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku a deň uzavrie tanečný program Dotyky múzy, prinášajúci výber z najnovšej tvorby folklórnych súborov.
Nedeľa bude patriť programu Rodina, ktorý je súčasťou 51. Krajanskej nedele a predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Posledným scénickým programom slávností je Na kus reči, ktorý je zameraný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí v minulosti aj dnes.
Súčasťou Folklórnych slávností pod Poľanou budú aj desiatky sprievodných podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť tematické výstavy v Podpolianskom múzeu, vo Vagačovom dome či v Dome umenia Arteska, navštíviť prezentácie ľudových remesiel, výstavy fotografií alebo predajné výstavy regionálnych tvorcov.
„Folklórne slávnosti pod Poľanou sú pre Detvu viac než len festival. Sú symbolom našej identity, hrdosti na tradície a miestom stretnutí generácií. Teší ma, že aj tento rok privítame špičkových folkloristov, umelcov aj tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Srdečne pozývam všetkých, aby prišli zažiť jedinečnú atmosféru Detvy počas najväčšieho sviatku folklóru,“ povedal primátor mesta Detva Branislav Baran.
Festival otvorí vo štvrtok večer hudobno-spevácky program Ozvena Poľany, po ktorom bude nasledovať veľkolepé folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho v podaní Folklórneho súboru Podpoľanec. Na javisku sa predstaví viac ako 140 účinkujúcich z regiónu.
Piatkový program prinesie slávnostné otvorenie festivalu s programom Rozdielni, a predsa svoji, venovaným tradíciám obcí Podpoľania. Večer uzavrie autorský program Stopy v kruhoch času, ktorý vzdá hold významnému etnológovi, filmárovi a folkloristovi Viliamovi Jánovi Gruskovi.
Sobota ponúkne programy Bez koreňov strom nenarastie, venovaný detským folklórnym kolektívom, Stratené v čase, ktorý priblíži pestrosť spevu, ľudových hudieb a folklórnych skupín, večerný program Hasiči o hasičoch a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku a deň uzavrie tanečný program Dotyky múzy, prinášajúci výber z najnovšej tvorby folklórnych súborov.
Nedeľa bude patriť programu Rodina, ktorý je súčasťou 51. Krajanskej nedele a predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Posledným scénickým programom slávností je Na kus reči, ktorý je zameraný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí v minulosti aj dnes.
Súčasťou Folklórnych slávností pod Poľanou budú aj desiatky sprievodných podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť tematické výstavy v Podpolianskom múzeu, vo Vagačovom dome či v Dome umenia Arteska, navštíviť prezentácie ľudových remesiel, výstavy fotografií alebo predajné výstavy regionálnych tvorcov.
„Folklórne slávnosti pod Poľanou sú pre Detvu viac než len festival. Sú symbolom našej identity, hrdosti na tradície a miestom stretnutí generácií. Teší ma, že aj tento rok privítame špičkových folkloristov, umelcov aj tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Srdečne pozývam všetkých, aby prišli zažiť jedinečnú atmosféru Detvy počas najväčšieho sviatku folklóru,“ povedal primátor mesta Detva Branislav Baran.