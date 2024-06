Dianah Kay predstavuje nový song 3AM

Bratislava 29. júna (TASR) - Mladá slovenská speváčka Diana Kovaľová aka Dianah Kay sa chcela vyhnúť klasickému melancholickému rozchodovému songu a namiesto toho nahrať pred letom jeho energickú podobu. Výsledkom je nový singel v slovenčine s názvom 3AM. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Spočiatku bola moja predstava skombinovať smutný text s energickou hudbou. Prvá verzia jednej pasáže mala presne takú formu a bavila ma, ale keď som potrebovala dokončiť celok, už som to tak necítila, ako som pôvodne chcela. A tak som celý song prepísala znova. Nechcela som pred letom len ďalší smutný break-up song," spomína Diana na tri mesiace práce na piesni. "Na novom singli sa mi páči tá rozmanitosť. Všetci okolo mňa mi hovorili, že prvá sloha sa im páči a mala by som tak pokračovať aj v druhej, ale skúsila som to presne naopak a s väčšou razanciou. Nie úmyselne, ale jednoducho som to tak v tej chvíli cítila. Do 30 minút sme s producentom Maxom Miklošom celú slohu dokončili a mali sme z toho obrovskú radosť. Bol to jeden z najlepších dní v štúdiu," dodala.



Speváčka, ktorá trávi veľa času u rodičov v španielskej Malage, sa rozhodla k singlu nakrútiť klip. Ten okrem pohybu zachytí aj chvíle, keď sa cíti najprirodzenejšie, a to s jej najlepšími priateľmi.



"Keď sme po dokončení singla začali riešiť natáčanie videoklipu, rozhodla som sa spontánne skúsiť niečo pre mňa úplne nové. Mala som jasnú predstavu o tom, ako chcem, aby klip vyzeral a chcela som si ho natočiť a zostrihať sama. Podstatnú časť som točila s mojimi najlepšími kamarátkami, jednoducho len to, ako spolu trávime čas. Chcela som vytvoriť klip tak, že ma to bude baviť a nebudem nad tým zbytočne veľmi premýšľať. Nikomu som o tom nepovedala a len výsledok poslala do vydavateľstva. Som veľmi rada, že sa im to páčilo a súhlasili," hovorí speváčka.







3AM videoklip: https://youtu.be/idTHygglLLs