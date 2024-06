Diela Andyho Warhola postupne vystavujú v poľských mestách

Medzilaborce 22. júna (TASR) - Viac ako stovku artefaktov ikony popkultúry Andyho Warhola videlo v uplynulých dvoch mesiacoch približne 7000 návštevníkov okresného múzea v poľskom Rzeszówe. Výstava "Pred a Po" vznikla vďaka spolupráci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva, s podporou konzulátu SR v Krakove a pod kurátorskou gesciou Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová informovala, že diela svetoznámeho umelca zamieria aj do ďalších poľských miest, na budúci rok ich uvidia aj v Česku a Francúzsku.



"Warhol spája svet a Európu a my sa z toho nesmierne tešíme. Urobili sme veľmi dobre, že sme jeho diela počas rekonštrukcie múzea v Medzilaborciach nenechali v depozitári a takpovediac ich vyslali za hranice nášho kraja. Po výstavách v slovinskej Lendave, chorvátskom Dubrovníku, Bratislave a nemeckom Frankfurte nad Mohanom sa dočasne presunuli do Poľska," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Nedávna finisáž bola podľa neho ideálnym miestom na posilnenie spolupráce, či už v oblasti kultúry, pútnického turizmu alebo prepájania Poľska a Slovenska novými cyklotrasami.



Súčasťou rzeszówskej výstavy bolo celkovo 115 Warholových diel a taktiež artefakty i doplnkové exponáty dokumentujúce tvorbu kultovej osobnosti umenia 20. storočia. Zároveň poukázali na Warholove korene a jeho vzťah k matke Júlii, ktorej tvorbu tiež prezentovali. "Koncepcia výstavy predstavuje umelca aj cez jeho náboženské témy, ktoré sú v kontexte jeho tvory podstatne intímnejšie ako klasické diela pop-artu a predstavujú Andyho aj ako človeka veriaceho," ozrejmil riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.



Maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl skonštatoval, že kultúra dáva veľký priestor na zlepšenie partnerských vzťahov. "Som rád, že sme do nášho múzea dokázali prilákať tisícky návštevníkov, aby si prišli pozrieť Warholove diela," dodal. Počas finisáže uviedli do života aj novú publikáciu v slovenskom a poľskom jazyku, ktorá predstavuje katalóg Warholových diel.



Dočasným domovom vzácnych diel sa v septembri stane poľské mesto Vroclav a neskôr Krakov. V roku 2025 by mali výstavu predstaviť v ďalších partnerských regiónoch PSK - v Pardubickom kraji a vo francúzskom regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur.