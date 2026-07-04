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Dielo týždňa SNG: Chiasmáž „Ženský profil (Bez názvu)” od J. Kolářa
Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to reliéfna chiasmáž Ženský profil (Bez názvu) od Jiřího Kolářa.
DIELO TÝŽDŇA: Jiří Kolář, „Ženský profil (Bez názvu)”
V tomto diele Jiřího Kolářa sa stretávame s fascinujúcim paradoxom vizuálnej poézie: človek tu nie je opísaný slovami, ale je z nich priamo stvorený. Text z archaicky pôsobiaceho písma sa zbieha v koncentrických kruhoch pripomínajúcich letokruhy či odtlačok prsta, čím vizualizuje prúd ľudského myslenia a pamäte. Ženský profil však vzniká jemným rezom a narušením tejto plynulej štruktúry. Je to práve táto línia ticha uprostred mora slov, ktorá definuje reliéf tváre.
Tento prístup evokuje klasické renesančné profilové portréty, napríklad slávnu Giovannu Tornabuoni od Domenica Ghirlandaia. Zatiaľ čo renesanční majstri definovali ušľachtilosť a charakter precíznou líniou profilu na neutrálnom, často prázdnom pozadí, Kolář tento koncept prevracia. Jeho profil vzniká na pozadí absolútneho informačného pretlaku, čím kladie divákovi tichú otázku: sme len súčtom príbehov a šumu, ktorým sme obklopení, alebo našu skutočnú podstatu tvorí to nečitateľné, tiché tajomstvo ukryté v našom vnútri?
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Jiří Kolář, Ženský profil (Bez názvu), 1963, reliéfna chiasmáž, lepenka. Aktuálne na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.
DIELO TÝŽDŇA: Jiří Kolář, „Ženský profil (Bez názvu)”
V tomto diele Jiřího Kolářa sa stretávame s fascinujúcim paradoxom vizuálnej poézie: človek tu nie je opísaný slovami, ale je z nich priamo stvorený. Text z archaicky pôsobiaceho písma sa zbieha v koncentrických kruhoch pripomínajúcich letokruhy či odtlačok prsta, čím vizualizuje prúd ľudského myslenia a pamäte. Ženský profil však vzniká jemným rezom a narušením tejto plynulej štruktúry. Je to práve táto línia ticha uprostred mora slov, ktorá definuje reliéf tváre.
Tento prístup evokuje klasické renesančné profilové portréty, napríklad slávnu Giovannu Tornabuoni od Domenica Ghirlandaia. Zatiaľ čo renesanční majstri definovali ušľachtilosť a charakter precíznou líniou profilu na neutrálnom, často prázdnom pozadí, Kolář tento koncept prevracia. Jeho profil vzniká na pozadí absolútneho informačného pretlaku, čím kladie divákovi tichú otázku: sme len súčtom príbehov a šumu, ktorým sme obklopení, alebo našu skutočnú podstatu tvorí to nečitateľné, tiché tajomstvo ukryté v našom vnútri?
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Jiří Kolář, Ženský profil (Bez názvu), 1963, reliéfna chiasmáž, lepenka. Aktuálne na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.