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Dielo týždňa SNG: Diptych - Dialóg o behu (I. – II.) od Rudolfa Filu
Môže byť jeden a ten istý pohyb zároveň dvoma úplne odlišnými obrazmi? Rudolf Fila a beh na dlhé trate.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to olej na plátne s názvom Diptych - Dialóg o behu (I. – II.) od Rudolfa Filu.
DIELO TÝŽDŇA: Rudolf Fila, „Diptych - Dialóg o behu (I. – II.)””
Môže byť jeden a ten istý pohyb zároveň dvoma úplne odlišnými obrazmi? Rudolf Fila a beh na dlhé trate. Dvojica diel, v ktorej sa ten istý motív premieňa na maliarsky zážitok, zakaždým však v inej podobe.
Prvé dielo vychádza z fotografie, ktorú Fila zámerne necháva mierne rozostrenú. Postava bežca zostáva rozpoznateľná, no nejde o naturalistické zachytenie skutočnosti. Rozostrenie potláča nepodstatné detaily a umožňuje sústrediť sa na to najdôležitejšie – pohyb, rytmus a energiu. V druhom diele sa táto dynamika prenáša do farby. Figúra sa postupne vynára z expresívnych ťahov, kontrastov a vrstiev červenej, zelenej a žltej. To, čo bolo v prvom obraze zachytené prostredníctvom fotografie, sa tu mení na samostatný maliarsky pohyb. Obe diela tak vyjadrujú tú istú energiu, každé však iným spôsobom – jedno prostredníctvom rozpoznateľnej postavy, druhé prostredníctvom farebnej abstrakcie.
Zaujímavý je aj príbeh priateľstva, ktoré spájalo maliara so svetom športu. Filovým blízkym priateľom bol československý tenista Jan „Honza“ Kukal. Obaja zdieľali blízky vzťah k pohybu a športu. Fila neskôr Kukala zachytil aj ako tenistu a tento motív rozvinul vo svojej charakteristickej farebnej dynamike.
V galérii tak možno sledovať nielen premenu fotografie na abstraktnú maľbu, ale aj osobný príbeh priateľstva, športovej vášne a umenia. Príbeh stretnutia tenistu a mecenáša umenia s maliarom, ktorý sám nachádzal potešenie v športe.
Pozývame vás objaviť aj druhú podobu tohto príbehu – obraz Jana „Honzu“ Kukala ako tenistu, v ktorom Rudolf Fila premieňa športový pohyb na fascinujúcu farebnú dynamiku. Príďte si oba obrazy porovnať a presvedčiť sa, akými odlišnými spôsobmi dokáže maliar zachytiť energiu pohybu.
DIELO TÝŽDŇA: Rudolf Fila, „Diptych - Dialóg o behu (I. – II.)””
Môže byť jeden a ten istý pohyb zároveň dvoma úplne odlišnými obrazmi? Rudolf Fila a beh na dlhé trate. Dvojica diel, v ktorej sa ten istý motív premieňa na maliarsky zážitok, zakaždým však v inej podobe.
Prvé dielo vychádza z fotografie, ktorú Fila zámerne necháva mierne rozostrenú. Postava bežca zostáva rozpoznateľná, no nejde o naturalistické zachytenie skutočnosti. Rozostrenie potláča nepodstatné detaily a umožňuje sústrediť sa na to najdôležitejšie – pohyb, rytmus a energiu. V druhom diele sa táto dynamika prenáša do farby. Figúra sa postupne vynára z expresívnych ťahov, kontrastov a vrstiev červenej, zelenej a žltej. To, čo bolo v prvom obraze zachytené prostredníctvom fotografie, sa tu mení na samostatný maliarsky pohyb. Obe diela tak vyjadrujú tú istú energiu, každé však iným spôsobom – jedno prostredníctvom rozpoznateľnej postavy, druhé prostredníctvom farebnej abstrakcie.
Zaujímavý je aj príbeh priateľstva, ktoré spájalo maliara so svetom športu. Filovým blízkym priateľom bol československý tenista Jan „Honza“ Kukal. Obaja zdieľali blízky vzťah k pohybu a športu. Fila neskôr Kukala zachytil aj ako tenistu a tento motív rozvinul vo svojej charakteristickej farebnej dynamike.
V galérii tak možno sledovať nielen premenu fotografie na abstraktnú maľbu, ale aj osobný príbeh priateľstva, športovej vášne a umenia. Príbeh stretnutia tenistu a mecenáša umenia s maliarom, ktorý sám nachádzal potešenie v športe.
Pozývame vás objaviť aj druhú podobu tohto príbehu – obraz Jana „Honzu“ Kukala ako tenistu, v ktorom Rudolf Fila premieňa športový pohyb na fascinujúcu farebnú dynamiku. Príďte si oba obrazy porovnať a presvedčiť sa, akými odlišnými spôsobmi dokáže maliar zachytiť energiu pohybu.