Dielo týždňa SNG: Koláž Hommage Vincent van Gogh od Jiřího Kolářa
V tomto diele Jiřího Kolářa s príznačným názvom Hommage Vincent van Gogh sa odohráva vizuálny a myšlienkový stret dvoch úplne odlišných svetov.
Bratislava 2. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to koláž Jiří Kolářa s názvom Hommage Vincent van Gogh.
V tomto diele Jiřího Kolářa s príznačným názvom Hommage Vincent van Gogh sa odohráva vizuálny a myšlienkový stret dvoch úplne odlišných svetov.
Kolář si tu vypožičal slávny van Goghov obraz Rybárske lode na pláži v Saintes-Maries-de-la-Mer a nečakane doň zasiahol svojou typickou technikou – chiasmážou. Dominantou kompozície sú tri siluety fliaš, ktoré prekrývajú van Goghov expresívny výjav. Kým pre holandského majstra boli fľaše (a predovšetkým absint v nich) priamym aktérom jeho tragického i tvorivého života, Kolář ich vyprázdnil od tekutiny a naplnil niečím iným – roztrhanými útržkami textov v rôznych písmach a jazykoch. Vzniká tak fascinujúci kontrast – Príroda verzus Kultúra.
Van Goghova krajina je plná farby, pohybu a ľudskej emócie pretavenej do ťahov štetca. Kolářove fľaše sú, naopak, geometrické, zbavené farieb a tvorené výlučne znakmi – reprezentujú ľudský intelekt a Babylon rôznych kultúr. Kolář rovnakým textovým rastrom oblepil aj paspartu (rám) obrazu. Pôvodné majstrovské dielo sa tak pre diváka mení na akési okno. Stojíme v priestore, ktorý je úplne pohltený chaotickými, nečitateľnými správami moderného sveta, a cez toto „okno" sa pozeráme von – na čistú, živelnú krajinu z konca 19. storočia. Kolář tu nielen vzdáva hold slávnemu maliarovi, ale zároveň kladie tichú otázku: Dokážeme ešte cez hustý nános našich vlastných textov, teórií a slov vnímať prirodzenú krásu sveta tak bezprostredne, ako ju videl van Gogh?
Jiří Kolář, Hommage Vincent van Gogh, 1970, koláž, kartón. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.
V tomto diele Jiřího Kolářa s príznačným názvom Hommage Vincent van Gogh sa odohráva vizuálny a myšlienkový stret dvoch úplne odlišných svetov.
Kolář si tu vypožičal slávny van Goghov obraz Rybárske lode na pláži v Saintes-Maries-de-la-Mer a nečakane doň zasiahol svojou typickou technikou – chiasmážou. Dominantou kompozície sú tri siluety fliaš, ktoré prekrývajú van Goghov expresívny výjav. Kým pre holandského majstra boli fľaše (a predovšetkým absint v nich) priamym aktérom jeho tragického i tvorivého života, Kolář ich vyprázdnil od tekutiny a naplnil niečím iným – roztrhanými útržkami textov v rôznych písmach a jazykoch. Vzniká tak fascinujúci kontrast – Príroda verzus Kultúra.
Van Goghova krajina je plná farby, pohybu a ľudskej emócie pretavenej do ťahov štetca. Kolářove fľaše sú, naopak, geometrické, zbavené farieb a tvorené výlučne znakmi – reprezentujú ľudský intelekt a Babylon rôznych kultúr. Kolář rovnakým textovým rastrom oblepil aj paspartu (rám) obrazu. Pôvodné majstrovské dielo sa tak pre diváka mení na akési okno. Stojíme v priestore, ktorý je úplne pohltený chaotickými, nečitateľnými správami moderného sveta, a cez toto „okno" sa pozeráme von – na čistú, živelnú krajinu z konca 19. storočia. Kolář tu nielen vzdáva hold slávnemu maliarovi, ale zároveň kladie tichú otázku: Dokážeme ešte cez hustý nános našich vlastných textov, teórií a slov vnímať prirodzenú krásu sveta tak bezprostredne, ako ju videl van Gogh?
______
Jiří Kolář, Hommage Vincent van Gogh, 1970, koláž, kartón. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.