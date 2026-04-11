Dielo týždňa SNG: Koláž Problémy industrializácie od Ladislava Nováka
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to koláž Ladislava Nováka s názvom „Problémy industrializácie”.
Zatiaľ čo Repinov originál bol hlbokou psychologickou sondou do utrpenia konkrétnych ľudí, Ladislav Novák do tejto scény zasahuje surrealistickými prvkami, ktoré menia jej význam. Nad hlavami unavených mužov sa vznášajú čísla. Tieto levitujúce cifry pôsobia ako inventárne značky, ktoré z individuálnych ľudských osudov robia anonymné jednotky.
Súčasťou diela je aj citácia reprodukcie technologicky vyspelej armády, produktu súčasného industrializovaného sveta. Novák tu spolu s Repinom stvárňuje predstavu človeka, ktorý už nie je chápaný ako ľudská bytosť, ale stáva sa iba „palivom pre strojový pokrok alebo anonymnou položkou v mašinérii moci“.
Ladislav Novák, Problémy industrializácie,1968, alchymáž, koláž, zo súkromnej zbierky. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.
