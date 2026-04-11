Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Dielo týždňa SNG: Koláž Problémy industrializácie od Ladislava Nováka

Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to koláž Ladislava Nováka s názvom „Problémy industrializácie”.



Zatiaľ čo Repinov originál bol hlbokou psychologickou sondou do utrpenia konkrétnych ľudí, Ladislav Novák do tejto scény zasahuje surrealistickými prvkami, ktoré menia jej význam. Nad hlavami unavených mužov sa vznášajú čísla. Tieto levitujúce cifry pôsobia ako inventárne značky, ktoré z individuálnych ľudských osudov robia anonymné jednotky.

Súčasťou diela je aj citácia reprodukcie technologicky vyspelej armády, produktu súčasného industrializovaného sveta. Novák tu spolu s Repinom stvárňuje predstavu človeka, ktorý už nie je chápaný ako ľudská bytosť, ale stáva sa iba „palivom pre strojový pokrok alebo anonymnou položkou v mašinérii moci“.

Ladislav Novák, Problémy industrializácie,1968, alchymáž, koláž, zo súkromnej zbierky. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.
Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude