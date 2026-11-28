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Dielo týždňa SNG: Križovatky od Alojza Klima
Podnet pre slobodný rozvoj umeleckých foriem a farieb, ktorý vzišiel z kubizmu, ovplyvnil najmä vznik jednej línie abstraktnej formy – konštruktívnych tendencií.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to tempera, lepenka s názvom Križovatky od Alojza Klima.
DIELO TÝŽDŇA: Alojz Klimo, „Križovatky”
Podnet pre slobodný rozvoj umeleckých foriem a farieb, ktorý vzišiel z kubizmu, ovplyvnil najmä vznik jednej línie abstraktnej formy – konštruktívnych tendencií. Klimove diela sa neopierajú o zobrazovanie konkrétnej reality. Ich základom je geometria – jednoduché tvary, línie a ich vzájomné vzťahy. Umelec ich však spracúva osobitým spôsobom, v ktorom sa prísne geometrické princípy spájajú so spontánnosťou a osobným umeleckým prejavom. Podstatou jeho tvorby je hľadanie rovnováhy medzi pravidelnosťou geometrie a jedinečnosťou ľudského gesta. Hoci vychádza z jednoduchých geometrických prvkov, ich usporiadanie a spôsob spracovania dodávajú každému dielu neopakovateľný charakter.
V šesťdesiatych rokoch sa Klimova tvorba približovala geometrickému uvažovaniu Pieta Mondriana, no umelec sa vydal vlastnou cestou. Na rozdiel od dôrazu na presnosť a pravidelnosť ho zaujímala aj spontánnosť a osobný rukopis. Tie sa prejavovali napríklad v miernych nepravidelnostiach línií či v stopách rýchleho, bezprostredného pohybu ruky.
Klimo redukuje skladbu a tematizáciu diagonál v štvorcovom pôdoryse. Tie sa stávajú na veľa ďalších rokov hlavným skladobným princípom a vizuálnou dominantou, v interakcii s farebným rozlíšením plôch, do nich otláčanými rastrami a expresiou záznamov v detaile.
Dominantné cykly z rokov 1967 a 1968 s témou diagonál dostali názov „Križovatky”. Takéto označenie cyklov nie je možno úplne najšťastnejšie, pretože asociuje charakter urbanistického prostredia. U autora ide však len o križovatku dvoch línií. Tieto diagonály je možné čítať aj ako písmeno X.
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Alojz Klimo, Križovatky, 1967, tempera, lepenka, 156 cm x 155 cm. Aktuálne môžete vidieť vo výstave Bang?! Bang! 2 , 1. poschodie, Sála II.
DIELO TÝŽDŇA: Alojz Klimo, „Križovatky”
Podnet pre slobodný rozvoj umeleckých foriem a farieb, ktorý vzišiel z kubizmu, ovplyvnil najmä vznik jednej línie abstraktnej formy – konštruktívnych tendencií. Klimove diela sa neopierajú o zobrazovanie konkrétnej reality. Ich základom je geometria – jednoduché tvary, línie a ich vzájomné vzťahy. Umelec ich však spracúva osobitým spôsobom, v ktorom sa prísne geometrické princípy spájajú so spontánnosťou a osobným umeleckým prejavom. Podstatou jeho tvorby je hľadanie rovnováhy medzi pravidelnosťou geometrie a jedinečnosťou ľudského gesta. Hoci vychádza z jednoduchých geometrických prvkov, ich usporiadanie a spôsob spracovania dodávajú každému dielu neopakovateľný charakter.
V šesťdesiatych rokoch sa Klimova tvorba približovala geometrickému uvažovaniu Pieta Mondriana, no umelec sa vydal vlastnou cestou. Na rozdiel od dôrazu na presnosť a pravidelnosť ho zaujímala aj spontánnosť a osobný rukopis. Tie sa prejavovali napríklad v miernych nepravidelnostiach línií či v stopách rýchleho, bezprostredného pohybu ruky.
Klimo redukuje skladbu a tematizáciu diagonál v štvorcovom pôdoryse. Tie sa stávajú na veľa ďalších rokov hlavným skladobným princípom a vizuálnou dominantou, v interakcii s farebným rozlíšením plôch, do nich otláčanými rastrami a expresiou záznamov v detaile.
Dominantné cykly z rokov 1967 a 1968 s témou diagonál dostali názov „Križovatky”. Takéto označenie cyklov nie je možno úplne najšťastnejšie, pretože asociuje charakter urbanistického prostredia. U autora ide však len o križovatku dvoch línií. Tieto diagonály je možné čítať aj ako písmeno X.
_________
Alojz Klimo, Križovatky, 1967, tempera, lepenka, 156 cm x 155 cm. Aktuálne môžete vidieť vo výstave Bang?! Bang! 2 , 1. poschodie, Sála II.