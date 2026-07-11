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Dielo týždňa SNG: Liatie s názvom Dvaja od Antona Čuteka
Pri príležitosti výročia narodenia sochára Antona Čuteka (1928 - 2002) si pripomíname osobnosť, ktorá svojou tvorbou prispela k formovaniu moderného slovenského sochárstva.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to Dvaja, liatie, umelý kameň od Antona Čuteka.
DIELO TÝŽDŇA: Anton Čutek, „Dvaja”
Pri príležitosti výročia narodenia sochára Antona Čuteka (1928 - 2002) si pripomíname osobnosť, ktorá svojou tvorbou prispela k formovaniu moderného slovenského sochárstva.
Dielo Dvaja (1966) je charakteristickou ukážkou jeho výtvarného programu z polovice 60. rokov 20. storočia. Čutek nebol sochárom, ktorý sa snažil verne napodobniť realitu. Naopak – realitu konštruoval. Toto dielo, rovnako ako mnohé ďalšie, vzniklo skladaním objemov, plôch a profilov do premysleného celku, v ktorom má každý tvar svoje miesto. Figurálne motívy pretváral do tichých, meditatívnych figurálnych kompozícií, ktoré diváka pozývajú zastaviť sa a pozorovať.
Po ranom príklone ku kubizujúcej redukcii tvaru nadobudla pre jeho tvorbu rozhodujúci význam inšpirácia poetikou britského sochára Henryho Moora. Postupne však objem figúry zjednodušoval – z priestoru ho prenášal do plochy a zdôrazňoval jej siluetu. Kubizujúca estetika sa stala jeho celoživotným výtvarným jazykom. Často pracoval so simultánnym zobrazením z viacerých pohľadov, jednotlivé časti predmetu rozkladal a opätovne skladal do nových významových celkov. Väzba na konkrétnu skutočnosť sa postupne uvoľňovala a tvar získaval vlastnú, autonómnu existenciu.
Popri komornom aj monumentálnom sochárstve vo svojej voľnej tvorbe neustále prehodnocoval odkaz modernej európskej sochárskej tradície a hľadal nové možnosti sochárskeho výrazu.
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Anton Čutek, Dvaja, 1966, liatie, umelý kameň, 133.8 cm , zo zbierky SNG. Aktuálne na výstave Galanda a galandovci, 3. poschodie, sala XI.
DIELO TÝŽDŇA: Anton Čutek, „Dvaja”
Pri príležitosti výročia narodenia sochára Antona Čuteka (1928 - 2002) si pripomíname osobnosť, ktorá svojou tvorbou prispela k formovaniu moderného slovenského sochárstva.
Dielo Dvaja (1966) je charakteristickou ukážkou jeho výtvarného programu z polovice 60. rokov 20. storočia. Čutek nebol sochárom, ktorý sa snažil verne napodobniť realitu. Naopak – realitu konštruoval. Toto dielo, rovnako ako mnohé ďalšie, vzniklo skladaním objemov, plôch a profilov do premysleného celku, v ktorom má každý tvar svoje miesto. Figurálne motívy pretváral do tichých, meditatívnych figurálnych kompozícií, ktoré diváka pozývajú zastaviť sa a pozorovať.
Po ranom príklone ku kubizujúcej redukcii tvaru nadobudla pre jeho tvorbu rozhodujúci význam inšpirácia poetikou britského sochára Henryho Moora. Postupne však objem figúry zjednodušoval – z priestoru ho prenášal do plochy a zdôrazňoval jej siluetu. Kubizujúca estetika sa stala jeho celoživotným výtvarným jazykom. Často pracoval so simultánnym zobrazením z viacerých pohľadov, jednotlivé časti predmetu rozkladal a opätovne skladal do nových významových celkov. Väzba na konkrétnu skutočnosť sa postupne uvoľňovala a tvar získaval vlastnú, autonómnu existenciu.
Popri komornom aj monumentálnom sochárstve vo svojej voľnej tvorbe neustále prehodnocoval odkaz modernej európskej sochárskej tradície a hľadal nové možnosti sochárskeho výrazu.
___________
Anton Čutek, Dvaja, 1966, liatie, umelý kameň, 133.8 cm , zo zbierky SNG. Aktuálne na výstave Galanda a galandovci, 3. poschodie, sala XI.