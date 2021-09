Digitalizačné centrum Múzea SNP povedie SNG

Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) bude poverená vedením Digitalizačného centra v Banskej Bystrici, organizačnej zložky Múzea SNP. Informovalo o tom vedenie SNG.



Rozhodnutie Ministerstva kultúry (MK) SR vníma ako logický krok smerom k naplneniu komplexnej stratégie digitalizácie kultúrneho dedičstva. "Na základe skúseností s prevádzkou profesionálneho a dôveryhodného digitalizačného centra SNG vo Zvolene a Bratislave je zrejmé, že takúto úlohu odborníci z národnej galérie spolu s kolegami z Banskej Bystrice zvládnu na profesionálnej úrovni," uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.



Pripomenula, že výsledky práce digitalizačného centra SNG sú už niekoľko rokov verejne prístupné na aktívnej stránke webumenia.sk, ktorá momentálne sprístupňuje 166.000 umeleckých diel zo zbierok slovenských a českých galérií. SNG chce ministerstvu kultúry v najbližšom období predložiť aktualizovanú stratégiu rozvoja digitalizačného centra.



Múzeum SNP má prejsť delimitáciou, pripravuje sa presun zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry pod správu Ministerstva obrany SR. Do začiatku októbra by mal prísť do parlamentu legislatívny návrh, ktorý túto zmenu rieši. Rozsah a spôsob delimitácie rieši pracovná skupina.