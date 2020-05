Digitálne reštaurovaný film Na krásnom modrom Dunaji uvedú online

Bratislava 9. mája (TASR) - Súčasné filmy, ktorých distribučnú cestu v kinách zastavila pandémia nového koronavírusu, uvádza prostredníctvom online projekcií Kino Lumiére doma. Prvým dlhometrážnym slovenským titulom zo zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v jeho programe je kultový film Na krásnom modrom Dunaji (1994) režiséra Štefana Semjana. Diváci si ho môžu pozrieť po prvý raz v digitálne reštaurovanej podobe v sobotu o 20.20 h. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.



Bláznivá komédia s kriminálnou zápletkou o troch bohémskych kamarátoch sa odohráva v Bratislave na začiatku 90. rokov minulého storočia. Začína sa krádežou obrazu Andyho Warhola, pokračuje policajnou naháňačkou a prináša príbeh plný zvratov, prekvapení a vtipných epizód. Film nakrútil ako svoj dlhometrážny debut režisér Štefan Semjan, scenár napísali spolu s Marošom Hečkom a ešte pred realizáciou filmu zaň získali viacero medzinárodných ocenení. "Film v slovenských kinách videlo 57.006 divákov a ešte v roku 2010 sa držal na deviatej priečke rebríčka TOP 10 najnavštevovanejších domácich filmov v ére samostatného Slovenska," poznamenala Nôtová.



Trojicu slobodomyseľných kamarátov vo filme stvárnili Ady Hajdu, Juraj Johanides a Maroš Kramár. "Mal som vtedy 31 alebo 32 rokov," spomína na nakrúcanie Johanides, dnes režisér, ktorý vo filme herecky debutoval. "A musím povedať, že som sa so Štefanom dosť pohádal, pretože som bol presvedčený, že sme veľmi starí na ten film, že by ho mali hrať oveľa mladší ľudia. Všetky situácie, ktoré sa tam dejú, prináležia viac mladším ľuďom, ktorí si ešte v podstate nič neuvedomujú. Ale bolo medzi nami veľmi silné priateľstvo, a preto som ten film so Štefanom nakoniec točil, aj keď dva dni pred natáčaním som bol hlboko presvedčený, že to nebudem hrať," prezradil Johanides. Vo filme ďalej účinkujú Marián Labuda, Andy Hryc, Ľubomír Paulovič, Peter Bzdúch, František Kovár, Anna Šišková či vtedy ešte študentka herectva Silvia Šuvadová.



Hlavní hrdinovia zažívajú dobrodružstvá na hranici zákona. Užívajú si neviazanú zábavu, sexuálnu slobodu a nemajú žiadne obavy pred budúcnosťou. Táto nálada charakterizovala aj dobu, v ktorej sa film odohráva. Názov Na krásnom modrom Dunaji má zároveň ironický podtón, tvorcovia v dobovej explikácii vysvetľujú, že film je tiež príbehom "o Dunaji, ktorý nie je modrý, aj keď dokáže byť krásny – záleží na tých, ktorí dokážu ešte cítiť, nebyť ľahostajní a zachovávať premenlivú a stále živú úctu k životu". Ich zámerom bolo "rozprávať o Slovákoch s otvorenou sebairóniou a zdrvujúcou nahotou". Takmer celý film sa nakrúcal v Bratislave, malá časť sa odohrávala neďaleko Lozorna. Dnes je historickým sprievodcom po hlavnom meste v jeho raných rokoch slobody po páde komunizmu.