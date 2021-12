Divácku cenu Týždňa slovenského filmu získal dokument Králi videa

Bratislava 7. decembra (TASR) - Prehliadka Týždňa slovenského filmu 2021, ktorá sa najprv presunula z jarného termínu na jesenný a napokon skončila v on-line podobe, pozná víťaza Diváckej ceny. Získal ju dokument Králi videa, mapujúci scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý podujatie organizuje.



Prehliadka v redukovanej on-line podobe sa konala od 29. novembra do 5. decembra na platforme Kino doma a virtuálne sa na nej mohli zúčastniť diváci po celom Slovensku. Divácku cenu udeľovali po prvý raz. "Prekvapujúco ju nezískal ani dokument Meky o pred troma týždňami zosnulom Mirovi Žbirkovi, ani na festivaloch úspešní Služobníci či film Salto je kráľ u divákov obľúbeného režiséra Paľa Barabáša, ale dokumentárny film Lukáša Bulavu Králi videa," zhodnotil programový dramaturg prehliadky Miro Ulman. K víťaznému filmu dodal, že je poctou ľuďom, ktorí počas socializmu sprostredkovávali filmovým fanúšikom snímky, ku ktorým sa inak ako na VHS s rýchlodabingom nedalo dostať. "Je to film zábavný, pre starších divákov nostalgický, pre tých mladých v mnohom objavný," poznamenal Ulman k dokumentu, ktorý mal v slovenských kinách premiéru 17. decembra 2020, teda krátko pred zatvorením kín: "Na veľkom plátne si ho stihlo pozrieť len 66 divákov. Bolo ho však možné vidieť na jar tohto roka on-line." Film v diváckej ankete zvíťazil s veľkým náskokom spomedzi všetkých 23 snímok, ktoré mali v roku 2020 premiéru a tvorili pôvodný program prehliadky.



Siedmy ročník Týždňa slovenského filmu zmapoval tvorbu roka 2020. V redukovanej on-line podobe priniesol desať majoritne slovenských filmov, ktoré mali premiéru v uplynulom roku. Pôvodne mala prehliadka premietnuť 40 dlhometrážnych, stredometrážnych a krátkometrážnych filmov a zrealizovať 13 sprievodných podujatí. "Pôvodne plánované projekcie štyroch filmov denne by boli pre divákov on-line neúnosné, a tak sme sa rozhodli zaradiť do programu všetky majoritne slovenské filmy, pretože práve tých sa týkali kritické hodnotenia na jednotlivých odborných paneloch," vysvetľuje Ulman redukciu premietnutých filmov. Z nich si najviac divákov pozrelo dokumentárny film Raj na zemi Jara Vojteka, hudobný portrét Meky Šimona Šafránka a drámu Služobníci Ivana Ostrochovského.