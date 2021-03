Divácky najúspešnejším filmom Ozvien Ji.hlavy je aj Biela na bielej

Bratislava 29. marca (TASR) - Na prvý ročník online Ozvien Ji.hlavy, medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov (MFDF) sa akreditovalo vyše 1000 divákov. V programe figurovalo 42 dokumentov, ktoré dosiahli 4500 zhliadnutí. "Pokiaľ berieme do úvahy, že sa ľudia na filmy nepozerajú sami, mohol celkový počet divákov dosiahnuť 8000," uviedol pre médiá riaditeľ MFDF Ji.hlava Marek Hovorka.



Pripomenul, že v tejto chvíli sú české kiná takmer pol roka zatvorené. "Preto sme veľmi radi, že sme v rámci Ozvien mohli divákom ponúknuť výber výnimočných českých i zahraničných dokumentov," priblížil.



Jihlavské Ozveny priniesli v online prostredí zaujímavé dokumentárne snímky, ale aj filmové diskusie. Program tvorilo to najzaujímavejšie z minuloročného festivalu, ale aj dve prvé uvedenia. Diváci si mohli pozrieť premiéru filmu Röntgen rodiny z dielne teheránskej režisérky Firouzeh Khosrovaniovej a svetovú premiéru dokumentu čínskeho umelca a disidenta Aj Wej-weja Šváb. Ten zachytáva občianske nepokoje, ktoré v Hongkongu vypukli na jar 2019 pouličnou demonštráciou za politickú a súdnu nezávislosť. "Až vďaka filmu som pochopil, čo sa v Hongkongu skutočne deje. Šváb ukazuje, aký nemožný ten boj je. Vzbúrili sa milióny ľudí, ale k ničomu to nevedie," povedal Aj Wej-wej v online diskusii po filme.



Medzi divácky najúspešnejšími snímkami Ozvien 24. Ji.hlavy je aj film slovenskej režisérky Viery Čákanyovej Biela na bielej, videodenník filmárky z jej pobytu na poľskej antarktickej stanici, kde v roku 2017 nakrúcala FREM, ktorého hlavnou postavou bola umelá neurónová sieť. Vyhľadávanými boli aj tituly Nová šichta (réžia Jindřich Andrš), Coronation (réžia Aj Wej-wej) či dokument Jak Bůh hledal Karla (réžia Filip Remunda, Vít Klusák).



Jubilejný 25. ročník MFDF Ji.hlava pripravujú organizátori v hybridnej forme, prepojí fyzickú a online podobu festivalu. Uskutoční sa 26. až 31. októbra. Novinkou je vyhlásenie Ceny pre najlepšiu českú dokumentárnu knihu. "Vždy nás zaujímal dokumentárny rozmer nielen vo filme, preto sme sa rozhodli preskúmať i súčasnú českú literatúru. Cena je určená všetkým pôvodným publikáciám naprieč žánrami," ozrejmil Hovorka. Autori a vydavatelia môžu knihy prihlásiť do 15. apríla.