Divadelná Nitra 2022 uvedie aj edukatívnu inscenáciu Kým nastane ticho

Bratislava 11. augusta (TASR) - Po dvoch netradičných verziách sa tohtoročný festival Divadelná Nitra vracia do podoby spred pandémie, v hlavnom programe sa predstaví osem zahraničných diel od tvorcov z Chorvátska, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Česka, zo Španielska a Slovinska. Slovenská programová sekcia prinesie sedem titulov z domácej scény, tri z nich vznikli v koprodukcii Slovenska s Maďarskom, Ukrajinou a Českom. Dokopy ponúkne hlavný program 31. ročníka 15 titulov. V slovenskom programe je aj inscenácia domáceho Divadla Andreja Bagara Kým nastane ticho.



Projekt autorky a dramaturgičky Slavky Civáňovej, režisérky Ivety Ditte Jurčovej a súboru nitrianskeho divadla vypovedá o nevyhnutnosti chrániť prírodu a životné prostredie. Vychádza z ťažby dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004. Upozorňuje však aj na súčasnú situáciu - rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach Slovenska. Dôsledky týchto udalostí a aktivít a tiež potrebu ochrany lesov vysvetľuje mladým divákom formou inštalácií a fyzikálnych pokusov.



"Téma ekológie nie je až natoľko prítomná v divadlách na Slovensku napriek tomu, že v zahraniční rezonuje dlhší čas," myslí si režisérka Iveta Ditte Jurčová. Pri tvorbe inscenácie bolo pre ňu zaujímavé zadanie. "Vytvoriť inscenáciu, ktorá bude edukatívna a napriek tomu nepoľaviť z umeleckých prostriedkov inscenácie. Ďalšie veľmi dôležité zadanie, a pre mňa úplne nové, bolo vytvoriť inscenáciu pre deti druhého stupňa základnej školy, prípadne stredoškolákov," priznala.



Inscenácia kombinuje interaktívne audio a videoinštalácie s performatívnymi vstupmi hercov, ktorí na podklade dokumentárneho materiálu (občianske protesty proti neoprávnenej ťažbe dreva v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007) prinášajú súčasný pohľad na vzťah človeka ku krajine a na stav slovenských lesov. Súčasťou predstavenia je vzdelávací program pre deti a ich rodičov. "Skĺbenie edukatívnych prvkov bola veľká výzva, pri tvorbe inscenácie sme sa radili aj s ekológmi, fyzikmi. Rozpráva príbeh lesa, ekologických aktivistov, mapuje reálne udalosti, kalamitu v Tatrách v roku 2004, je to boj ekológov o záchranu lesov. Príbeh bolo treba skĺbiť aj s ukážkami, ako les funguje," poznamenala Ditte Jurčová k tvorbe inscenácie, ktorá by podľa slov režisérky mohla osloviť široké spektrum publika.



Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2022 s mottom Krehkosť sa uskutoční od 23. do 28. septembra.