Divadelná Nitra ponúkne 15 diel od slovenských i zahraničných tvorcov

Nitra 8. septembra (TASR) - Program 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ponúkne návštevníkom celkovo 15 titulov od slovenských i zahraničných tvorcov. Ako informovali organizátori, od 23. do 28. septembra sa predstaví osem zahraničných diel z Chorvátska, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Česka, zo Španielska a Slovinska. Slovenská programová sekcia prinesie sedem titulov z domácej scény. Tri z nich vznikli v koprodukcii Slovenska s Maďarskom, Ukrajinou a Českom.



Mottom aktuálneho ročníka festivalu je krehkosť. "Tá nie je vnímaná iba v individuálnej rovine, ale reflektuje aj súčasnú situáciu vo svete. Takže krehkosť vnímame aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, s ekologickou krízou a v neposlednom rade je to aj situácia na Ukrajine, ktorá veľmi silno zasiahla do výberu programu," uviedla Anna Šimončičová z Asociácie Divadelná Nitra. Ako doplnila, zahraničná programová sekcia je tento rok zameraná na minimalistické, no výrazné autorské výpovede. "Dominujú v nej autentické herecké monológy a sugestívne tanečné sóla, ktoré prinášajú nielen intímne spovede, ale aj témy, ktoré v dnešnej spoločnosti silne rezonujú," dodala Šimončičová.







Slovenská časť programu sa zameria na rôzne formy dialógu. "Do hlavného programu festivalu Divadelná Nitra sme vybrali inscenácie a performancie zriaďovanej i nezávislej scény, ktoré vedú odvážne dialógy a tému odkrývajú a vrstvia," uviedla kurátorka slovenského programu Mária Danadová.



Festival Divadelná Nitra ponúkne aj tento rok bohatý sprievodný program. Jeho súčasťou je aj obnovenie nitrianskej Bielej noci. "Je to taký návrat k tradícii. Silným motívom obnovenej Bielej noci bude napríklad prezentácia nových kultúrnych a kreatívnych centier, ktoré vznikli v Nitre," uviedol Miroslav Zwiefelhofer zodpovedný za sprievodný program Divadelnej Nitry.



Riaditeľa festivalu Darina Kárová dúfa, že po ročníkoch poznačených pandémiou bude tohtoročný divadelný festival bez obmedzení. "Opäť sme mu vrátili medzinárodný charakter. Verím, že sa nám program po dvoch rokoch podarí uskutočniť celý naživo. Že nebude nijako obmedzená účasť na predstaveniach a že si všetci prídu na svoje. Naozaj sme sa snažili pripraviť program tak, aby bol zaujímavý," dodala.