Divadelná rodina sa stretla na Scénickej žatve a Turčianskom javisku

Martin 24. októbra (TASR) – Divadelná rodina v Martine sa v závere tohto týždňa rozrástla vďaka prehliadkam Scénická žatva a Turčianske javisko, ktoré priniesli aj komplexnejší pohľad na súčasné ochotnícke divadlo. Pre TASR to uviedla riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska (TKS) v Martine Soňa Buckulčíková.



Festival Scénická žatva sa podľa jeho riaditeľa Mateja Moška mohol uskutočniť najmä vďaka ochote TKS. "Malo už rezervovaný termín v Slovenskom komornom divadle (SKD) na Turčianske javisko. Zobrali sme si od nich jeden deň, v ktorom boli len naše predstavenia. Žiadne z programov sa neprekrývali. Čiže, ak niekto chcel vidieť celé Turčianske javisko a celú Scénickú žatvu, mal tú možnosť," podotkol Moško.



Riaditeľka TKS doplnila, že prehliadku Turčianske javisko presúvali z aprílového na októbrový termín. "Keďže Scénickú žatvu museli v auguste zrušiť a preložiť, oslovilo nás vedenie Národného osvetového centra (NOC) a dohodli sme sa. Pôvodne sme mali zarezervovaný priestor na tri dni. Ale odpadli nám predstavenia, tak sme sa zmestili do dvojdňovej prehliadky. Potom to už bolo na komunikácii medzi SKD a NOC," uviedla Buckulčíková.



Pripomenula, že Scénická žatva sa pôvodne konala na prelome októbra a novembra. "Pred 17 rokmi sa presunula na koniec augusta a teraz sa vrátila do pôvodného termínu. Budúci rok bude 100. ročník a pravdepodobne sa opäť stretneme na konci leta," podotkla riaditeľka TKS.



Na festivale Scénická žatva sa predstavujú neprofesionálni divadelníci a recitátori z celého Slovenska. "Celoročne sa konajú súťaže a ich víťazi vystupujú práve na Scénickej žatve. Tento rok sme pre ochorenie COVID-19 nemohli mať postupové súťaže, preto program skladala dramaturgická rada," vysvetlil Moško.



Turčianske javisko je krajská prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých. Víťazné súbory budú reprezentovať Žilinský kraj na prehliadkach Belopotockého Mikuláš v Liptovskom Mikuláši a Festival divadla mladých (FeDiM) v Tisovci.