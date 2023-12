Divadelná rozprávka o princovi Bajajovi sa odohráva v baroku

Trnava 16. decembra (TASR) - Známa rozprávka Princ Bajaja je najnovším prírastkom repertoára trnavského Divadla Jána Palárika (DJP). Premiéru rozprávkovej klasiky od českej spisovateľky Boženy Němcovej a v réžii Kamila Žišku uviedlo v piatok (15. 12.). Je určená detskému divákovi a hýri podľa autorky dramatizácie, umeleckej riaditeľky Lucie Mihálovej farbami, hravými veršami a piesňami.



"Princ Bajaja je rozprávkou, akú si zaslúži vidieť každé dieťa. Patrí k nezabudnuteľným klenotom, ktoré vypovedajú o podstate lásky a šťastia - srdce princeznej sa nezískava peknými slovami, ale činmi, odvahou, statočnosťou a vytrvalosťou," povedala.



Do inscenácie režisér a Trnavčan Kamil Žiška vniesol svoje dlhoročné skúsenosti s bábkovým a kabaretným divadlom, ale aj rozprávkovú mágiu. "Teším sa, že autor scény a kostýmov Tom Ciller a autor hudby Juraj Haško nachystali veľa divadelných prekvapení," povedal. Scénograf rozprávkový svet stvárnil ako barokovú scénu prešpikovanú starodávnymi mechanizmami. V jednom momente to umožní divákovi sledovať divadlo v divadle. Chýbať nebudú ani honosné dobové kostýmy. Postavy princa Bajaju sa zhostil člen súboru DJP Matúš Beniak. Na jeho ceste ho sprevádzajú hereckí kolegovia Michal Jánoš a Martin Kochan, ako princezné uvidia diváci Danu Droppovú, Silviu Soldanovú a Petru Dobiš Blesákovú. V decembri je do programu inscenácia zaradená ešte dvakrát.