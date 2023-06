Divadelný festival Dotyky a spojenia navštívilo 10.500 divákov

Martin 30. júna (TASR) - Divadelný festival Dotyky a spojenia v Martine navštívilo počas 18. ročníka približne 10.500 divákov. Podľa riaditeľa festivalu Tibora Kubičku im počas siedmich dní ponúkli v interiéri aj v exteriéri 33 divadelných predstavení z 28 slovenských a českých divadiel.



Programová riaditeľka Monika Michnová podotkla, že festival sa počas 18 rokov vyprofiloval na sebavedomý, otvorený a priateľský. "Veľmi ma potešila pozitívna spätná väzba z mnohých strán. Festival vytvára priestor na intenzívnu komunikáciu divadiel a divadelníkov, ako aj divadelníkov a publika. V tom je jeho veľká spoločenská úloha," zhodnotila.



Ťažiskovou časťou festivalu bol podľa Kubičku hlavný program. "Tvorilo ho desať inscenácií, ktoré mali premiéru od apríla 2022 do apríla 2023. V programe Pre mladé publikum videli diváci päť predstavení a v programe Junior šesť predstavení. Súčasťou programu bolo 22 diskusií o divadle, balet, hudobná komédia aj koncerty na Divadelnom námestí, dve výstavy, dva workshopy a päť tvorivých dielní pre deti," doplnil.



Za výnimočný, aj keď smutný moment považuje koncert venovaný kolegovi Danovi Heribanovi. "Neopakovateľná atmosféra, ktorú vytvorili účinkujúci na veľkom pódiu a diváci na zaplnenom Divadelnom námestí, je dôkazom, že na Dana nezabudneme. Vďaka hereckej a muzikantskej tvorbe bude žiť stále, aj keď najradšej by sme boli, keby na pódiu stál on," uzavrel Kubička.



Záštitu nad festivalom Dotyky a spojenia prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová, záštitu nad pracovným programom festivalu prevzala ministerka kultúry SR Silvia Hroncová. Patrónmi festivalu boli členka umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Pavlíková a bard slovenskej réžie Ľubomír Vajdička.



Hlavným organizátorom festivalu bolo Slovenské komorné divadlo Martin. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner festivalu. Podporili ho aj Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.