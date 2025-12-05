< sekcia Kultúra
Divadelný festival Frankieho Vianoce v divadle oslavuje 21. narodeniny
Na festival zavítajú mnohé známe herecké osobnosti zo slovenskej a českej divadelnej scény. Návštevníci dokopy uvidia deväť predstavení v podaní ôsmich divadiel a jeden koncert.
Autor TASR
Myjava 5. decembra (TASR) - K vianočnému obdobiu v meste Myjava patrí divadelný festival Frankieho Vianoce v divadle 2025, ktorý oslavuje 21. narodeniny. Začal sa v stredu (3. 12.) a potrvá do nedele (7. 12.). Nebude chýbať ani návšteva Mikuláša na myjavskom námestí, uskutoční sa v piatok o 16.00 h, rozsvieti sa i vianočná výzdoba. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Na festival zavítajú mnohé známe herecké osobnosti zo slovenskej a českej divadelnej scény. Návštevníci dokopy uvidia deväť predstavení v podaní ôsmich divadiel a jeden koncert. V piatok sú na programe tri predstavenia, dve priamo v Myjave a jedno v Starej Myjave.
V sobotu (6. 12.) sa návštevníci môžu tešiť na predstavenie Divadla Bolka Polívky. Nebude chýbať ani slávnostný ceremoniál odhalenia tabuliek ma Terase slávy v Kultúrnom dome Samka Dudíka, kde pribudnú tabuľky s menami Chantal Poullain a Maroša Kramára, ktorí ich odhalia osobne. Počas soboty odohrá koncert aj skupina Funny Fellows na Námestí Milana Rastislava Štefánika.
Podujatie vyvrcholí v nedeľu (7. 12.) večerným predstavením s názvom Sobášny list. „Sme radi, že sa podarilo tento festival na Myjave udržať, že sa opäť organizuje už po 21. raz. Veľmi radi u nás na Kopaniciach privítame milovníkov dosiek, ktoré znamenajú svet,“ doplnil Hrin.
Do vianočného diania v Myjave sa zapája aj Slovenské národné múzeum - Múzeum slovenských národných rád v Myjave, ktoré aj tento rok od 10. do 19. decembra pripravilo pásmo nazvané Vianoce v múzeu. „Tento rok je zamerané na knihy, na ilustrácie a na predvianočné čaro,“ ozrejmil.
Spomenul tiež Vianočný jarmek, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. decembra priamo v centre Myjavy na Námestí M. R. Štefánika. „Nebude chýbať sprievodný kultúrny program, ktorý vyvrcholí 13. decembra tradičnou kopaničiarskou zabíjačkou, o ktorú sa postarajú myjavskí folkloristi,“ dodal.
