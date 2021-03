Divadelný i televízny herec Pavol Topoľský oslavuje šesťdesiatku

Na snímke Pavol Topoľský a Marta Sládečková počas vystúpenia na tlačovej konferencii k uvedeniu komédie Opačné pohlavie v réžii Petra Mikulíka 12.mája 2010 v Bratislave. Foto: TASR - Tomáš Halász

Bratislava 14. marca (TASR) - Účinkoval v mnohých seriáloch a filmoch, no je aj divadelným a dabingovým hercom. Skúsenosť s herectvom mal ešte ako dieťa, kedy úspešne vyhral kasting do hlavnej detskej úlohy. V minulosti sa chcel stať pilotom či rušňovodičom, neskôr ho zaujímala medicína a napokon ho zlákala kariéra umelca. Herec Pavol Topoľský sa v nedeľu 14. marca dožíva 60 rokov.Pavol Topoľský sa narodil v Bratislave 14. marca 1961. Je absolventom Vysokej školy múzických umení, študoval u ročníkového vedúceho Mikuláša Hubu. Po štúdiu nastúpil do činohry Novej scény v Bratislave.Medzi najznámejšie muzikály, v ktorých účinkoval, patria Na skle maľované (postava Rozprávača, 2005), West Side Story (poručík Schrank, 2008), ďalej muzikál vytvorený z hitov skupiny Elán Ôsmy svetadiel (Otec, 2011) alebo Cigáni idú do neba (Nemčo Nur, 2012).Z novších inscenácií možno spomenúť známu operetu Franza Lehára Veselá vdova (radca Kromov, 2017), Cyrano z predmestia (Rudo, 2019), Rozum a cit (Lord John Middleton, 2019), MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť (Kat, 2019). Hosťoval aj na ďalších bratislavských scénach, napríklad v Štúdiu L+S, Heineken Tower Stage či v divadle West.Už vo veľmi mladom veku sa objavoval aj pred kamerami. Prvýkrát si zahral v roku 1972 v trojdielnom detektívnom cykle pre deti – Kufor plný zlata, Tuba plná peny a Klietka plná vtákov. V trilógii, ktorú režíroval známy tvorca detských filmov Radim Cvrček, sa Topoľský stretol s českými i slovenskými hereckými hviezdami, ako boli František Zvarík, František Filipovský, Peter Debnár či František Dibarbora.Topoľský hral v trojdielnom televíznom filme Anička Jurkovičová (r. Ján Lacko, 1983), v televíznom seriáli na motívy historického románu Hany Zelinovej Alžbetin dvor (Andrej Lettrich, 1986), v úlohe zbeha sa predstavil vo filmovej adaptácii rovnomenného románu Ladislava Balleka Južná Pošta (Stanislav Párnický, 1987). Objavil sa tiež v historickom filme o dvojici kamarátov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny snažia utiecť pred gestapom do zahraničia. Snímku s názvom Chodník cez Dunaj nakrútil v roku 1989 Miroslav Luther.Diváci si ho môžu pamätať aj z komédie Tankový prapor (Vít Olmer, 1991) alebo z rozprávky V zajatí lásky (Jozefína Šujanová, 1997). V roku 2000 si zahral v poetickej tragikomédii Krajinka režiséra Martina Šulíka a v roku 2009 sa objavil v úlohe stolárskeho majstra v úspešnej slovenskej vojnovej dráme Nedodržaný sľub (Jiří Chlumský).Nielen na divadelných doskách, ale aj v seriáloch často tvorí pár so Zuzanou Tlučkovou. V sitcome Priateľky (2008) si po jej boku zahral telocvikára Pavla Škvarku, pokračoval v seriáli Kutyl s.r.o. ako kamionista Gustáv Goliáš (2008) a znovu sa dali pred kamerami dohromady aj v seriáli Panelák (2008), kde sa predstavil ako údržbár Jozef Cinege.Topoľský je aj úspešným dabingovým hercom. Vo filmoch prepožičal hlas napríklad Jackovi Nicholsonovi či Eddiemu Murphymu. Daboval Cliffa Barnesa v kultovom americkom seriáli Dallas aj rozhlasového psychiatra zo seriálu Frasier.Spolu s Janou Hubinskou bol Topoľský aj tvárou reklamy jednej zo slovenských bánk. Niektorí ľudia ho v tomto období dokonca na ulici zastavovali a žiadali o úver.V súčasnosti hrá v seriáli Oteckovia postavu svojrázneho dedka, ktorý sa stal súčasťou rodiny Bielikovcov, diváci ho tiež môžu vidieť v seriáli Hniezdo.Pavol Topoľský je členom futbalového tímu MUFUZA (Mužstva futbalových zázrakov), ktorý tvoria známi herci, moderátori a osobnosti s chuťou športovať. Herec je otcom štyroch dcér a je ženatý po tretíkrát. Jeho manželkou je tanečníčka a kolegyňa z divadla Viera Bieliková.