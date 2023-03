Divadelný ústav hľadá mladých dramatikov, prihlasovanie je do 10. mája

Bratislava 3. marca (TASR) - Divadelný ústav vyhlásil ďalší ročník súťaže Dramaticky mladí, určenej pre autorov dramatických textov vo veku od deväť do 18 rokov. "Tematické zameranie hier nie je ohraničené a možnosť zapojiť sa do súťaže sa končí 10. mája," informuje organizátor. Slávnostné vyhlásenie víťazov bude spojené so scénickým čítaním finálových textov v podaní profesionálnych hercov. Uskutoční sa v júni v bratislavskom Štúdiu 12.



Do súťaže sa môžu zapojiť autori so zaujímavým nápadom a chuťou vyskúšať si napísať divadelnú hru. "Dáva všetkým mladým rovnakú príležitosť pretaviť do dramatickej podoby svoje pocity, myšlienky a zážitky, ponoriť sa do sveta svojej fantázie a nechať do nej vstúpiť aj ostatných," dodáva organizátor.



Prihlásené texty posúdi odborná porota, ktorej členkami tento rok sú spisovateľka a scenáristka Veronika Dianišková, dramaturgička Miriam Kičiňová a teatrologička Lenka Dzadíková.



Súčasťou projektu Dramaticky mladí sú okrem súťaže textov mladých autorov aj každoročné dielne kreatívneho písania. Realizujú sa počas divadelnej sezóny vo vybraných profesionálnych divadlách na Slovensku pod vedením profesionálnych divadelníkov. "V tomto roku dielne pôsobia v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí, žilinskom Mestskom divadle a v Činohre SND," avizuje Divadelný ústav. Viac informácií o súťaži prináša na svojej webstránke.