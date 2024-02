Divadelný ústav hľadá mladých dramatikov

Bratislava 27. februára (TASR) - Divadelný ústav vyhlásil ďalší ročník súťaže Dramaticky mladí, určenej pre autorov dramatických textov vo veku od deväť do 18 rokov. "Téma je ľubovoľná, no v textoch by nemali chýbať dialógy, dejstvá, zápletky aj rozuzlenie, jednoducho povedané - hotová dráma," uvádza organizátor súťaže. Uzávierka jej 15. ročníka je 10. mája.



Odborná porota následne vyberie víťazné texty súťaže, ktorej cieľom je aktivizovať a podnecovať u detí a mládeže dramatické písanie. Mladí dramatici si v júni na slávnostnom vyhlásení užijú aj inscenované čítanie víťazných textov v podaní profesionálnych hercov.



"Každoročne dostaneme do súťaže dramatické texty, ktoré so všetkou vážnosťou zaujmú aj divadelných profesionálov, neraz nás prekvapí zrelosť uvažovania detí či vážnosť tém, nad ktorými premýšľajú a ktoré ich inšpirujú," hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete a pozýva menších či väčších školákov a stredoškolákov k účasti v súťaži. Podmienky prihlásenia textov nájdu na webstránke vyhlasovateľa www.theatre.sk v sekcii Projekty.



Koordinátorka súťaže Karolína Holmanová dodáva, že deti povzbudzujú k dramatickej tvorbe aj tohtoročným heslom. "Nechceme, aby vnímali písanie ako súťaž, v ktorej niektoré z textov uspejú a iné nie. Heslom Povedz to drámou vyzývame deti podeliť sa o svoj jedinečný pohľad na svet, o svoje pocity, zážitky a predstavy prostredníctvom originálnych postáv a dejov v ich dramatických textoch. Nabádame ich vyjadriť sa prostredníctvom dramatického písania. A možno to bude práve ich príbeh, ktorý ožije na doskách, ktoré znamenajú svet."



Súčasťou projektu sú aj Dielne kreatívneho písania pre deti a mládež. Ide o podpornú aktivitu, ktorú Divadelný ústav organizuje celoročne v spolupráci s vybranými profesionálnymi divadlami na Slovensku.