Divadelný ústav nezískal ani v roku 2020 financie na akvizičnú činnosť

Bratislava 27. apríla (TASR) - Verejný odpočet činností a hospodárenia za rok 2020 predstavil v utorok Divadelný ústav v Bratislave. Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR so štatútom špecializovaného verejného archívu, múzea a akreditovaného pracoviska pre výskum a vývoj hospodárila v minulom roku s upraveným rozpočtom 1.477.831 eur. Finančné prostriedky čerpala od zriaďovateľa vo výške 94 percent. "Kontrakt s naším zriaďovateľom bol naplnený do poslednej bodky, aj vzhľadom na sťaženú situáciu sa nám podarilo naplánované aktivity a činnosti realizovať," uviedla riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete s tým, že pre pandémiu sa neuskutočnili verejné prezentácie.



Kľúčovým projektom ústavu bol Rok slovenského divadla 2020 a v rámci neho výstava Divadelné storočie - stopy a postoje v priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea na Bratislavskom hrade. Okolo 1500 výnimočných exponátov je opäť prístupných verejnosti, výstavu predĺžili do 5. septembra. Ďalším vlajkovým podujatím bola dokumentačná výstava theatre.sk, určená najmä na celoročné prezentovanie slovenského divadelníctva v zahraničí. Významnou aktivitou inštitúcie mal byť Showcase slovenského divadla na festivale Nová dráma/New drama, ktorý zmarila pandémia.



Fekete ďalej pripomenula virtuálnu databázu slovenského divadla - etheatre.sk, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce či vedecko-výskumné projekty roku 2020 - Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla, Súčasní režiséri Slovenska, Slovník divadelných kritikov či platforma Divadelné prechádzky.



Divadelný ústav podľa riaditeľky sledoval všetky aktivity, ktoré sa v pandemickom roku (ne)diali v slovenskom divadle: "Participovali sme v rôznych pracovných skupinách na ministerstve kultúry, získavali sme rôzne dáta o tom, aké sú výpadky v činnosti, v tržbách, snažili sme sa vyjsť v ústrety, participovali sme v projektoch, ktoré súviseli predovšetkým s pomocou subjektom v oblasti scénických umení."



Významným edičným počinom inštitúcie bola publikácia Dejiny slovenského divadla II a dielo Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla. Fekete tiež pripomenula dôležitosť online databáz. Všetky informácie o aktivitách Divadelného ústavu prináša nielen jeho hlavná stránka www.theatre.sk či základná informačná a dokumentačná databáza divadelnej kultúry na Slovensku e-theatre.sk s miliónom dát, ale aj stránky súvisiace s ďalšími projektmi a priestormi ústavu - Štúdio 12, festival Nová dráma či celoslovenské podujatie Noc divadiel, ktoré sa vlani konalo v hybridnej forme.



Pandémia ovplyvnila návštevnosť odborných pracovísk inštitúcie, čo Divadelný ústav vykompenzoval svojim návštevníkom online službami. Fekete tiež poukázala na bohatú knižničnú zbierku inštitúcie, ktorá sa blíži k číslu 50.000 jednotiek, ale aj na fakt, že v roku 2020 ústav znovu nezískal finančné prostriedky na akvizičnú činnosť. "Vnímame to ako veľký problém, uvedomili sme si to pri intenzívnej príprave výstavy Divadelné storočie - stopy a postoje. Ak trend nezískania finančných prostriedkov na akvizičnú činnosť bude pokračovať, o 50 rokov taká výstava nebude môcť byť tak hodnotne a kvalitne pripravená, keďže budú absentovať mnohé materiály od divadiel a hlavne nákupy od umelcov," konštatovala šéfka Divadelného ústavu, ktorý vlani z vlastných zdrojov doplnil archív o dokumentačné materiály v hodnote 500 eur, dary získal v hodnote 100 eur.



Kompletné informácie o hospodárení a činnosti v roku 2020 zverejnil Divadelný ústav vo výročnej správe na svojej webstránke.