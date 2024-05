Bratislava 5. mája (TASR) - Divadelný ústav pozýva na 20. ročník festivalu Nová dráma/New Drama. Uskutoční sa v Bratislave a Trnave od 13. do 18. mája za účasti vyše 30 zahraničných hostí. V súťaži o Grand Prix uvidia diváci desať inscenácií divadiel z rôznych kútov Slovenska.



"Aj v tomto roku sa festivalovému tímu podarí na Slovensko priviesť výnimočného človeka a osobnosť svetovej drámy," avizuje riaditeľka festivalu Vladislava Fekete účasť nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Woleho Soyinku na divadelnom sviatku, ktorého súčasťou bude aj umelcova masterclass. "Chceme stretnutie so svetovým dramatikom a nobelistom Wolem Soyinkom umožniť všetkým, ktorí oň budú mať záujem, či už vyhľadávajú divadlo, kvalitnú literatúru, divadelnú teóriu alebo napríklad občiansky aktivizmus, keďže všestranne činný Soyinka to všetko vo svojej tvorbe a v živote spája. Vstup na masterclass s Wolem Soyinkom je preto voľný," vysvetľuje Fekete. Dodáva, že s tvorbou svetového autora sa môže domáce publikum zoznámiť aj v knižnej antológii divadelných hier, ktorú nedávno pod názvom Blázni a špecialisti vydal Divadelný ústav a na podujatí ju uvedú do života.



Organizátori jubilejného festivalu súčasnej drámy podčiarkujú, že nie je len súťažnou prehliadkou inscenácií pre verejnosť, ale zároveň aj showcase slovenského divadla pre zahraničie. "Každoročne na festival pozývame desiatky zahraničných hostí. Naši tvorcovia sa s nimi môžu zoznámiť počas viacerých podujatí," poznamenáva Fekete. Spresňuje, že ide napríklad o medzinárodnú konferenciu alebo podujatie Nová dráma - nové impulzy. "Na ktorom člen medzinárodnej poroty Artur Ghukasyan predstaví arménsky festival HIGH FEST International Performing Arts Festival, ktorého je prezidentom. Ďalší úspešný festival, gruzínsky Tbilisi International Festival of Theatre, zasa priblíži manažérka medzinárodných projektov festivalu Nutsa Burjanadze," dodáva riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama, ktorý tento rok prinesie aj špeciálne pracovné stretnutie reprezentantov súťažiacich divadiel so zahraničnými hosťami podujatia. "Veríme, že si navzájom padnú do oka a naše divadlo sa zúčastní na ďalších prestížnych festivaloch," uzatvára Fekete.



Kompletný program festivalu je zverejnený na www.novadrama.sk.