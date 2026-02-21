< sekcia Kultúra
Divadelný ústav predstavil Slovník divadelných kritikov a publicistov
Knižné vydanie slovníka rozširuje a dopĺňa jeho online podoba. Digitálna verzia je verejne dostupná na webestránke kritici.theatre.sk.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Divadelný ústav v Bratislave prezentoval tento týždeň odbornej aj širšej verejnosti Slovník divadelných kritikov a publicistov. Knižná novinka mapuje osobnosti slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky. Rozsiahla publikácia, významná pre slovenskú teatrológiu, vznikla pod odborným vedením profesora Vladimíra Štefka, ktorý je autorom koncepcie a odborným garantom projektu a zároveň iniciátorom vzniku slovníka.
Jeho vydavateľ pripomína, že divadelná kritika sa na Slovensku, podobne ako samotné divadlo, vyvíja pomaly a v zložitých spoločenských a kultúrnych podmienkach. „Slovník preto sústreďuje pozornosť na osobnosti, ktoré o divadle písali - na ich názory, hodnotové východiská, estetické postoje, ale aj politické či náboženské presvedčenie a spôsob, akým vnímali divadlo - či ako zábavu, literatúru na javisku, alebo ako samostatný umelecký druh a akt spoločenského diskurzu,“ uvádza Divadelný ústav k publikácii, ktorá vyšla v edícii Slovenské divadlo.
„Len vďaka dôkladnému poznaniu identity, motivácií a postojov divadelných kritikov a publicistov môžeme ich svedectvá o hodnotách divadelnej tvorby dnes relevantne interpretovať, s nadhľadom a porozumením pre dobové súvislosti,“ hovorí Vladimír Štefko. Poznamenáva, že divadelní kritici a publicisti sú zároveň osobnosti, na ktoré sa zabúda najrýchlejšie, hoci výrazne prispeli k uchovaniu divadelnej pamäti a národnej kultúry.
Slovník divadelných kritikov a publicistov má 544 strán. Je výsledkom spolupráce rozsiahleho autorského kolektívu teatrológov, historikov a kritikov. Podľa vydavateľa predstavuje významný referenčný zdroj pre odborníkov, študentov humanitných odborov aj všetkých záujemcov o dejiny slovenského divadla a jeho reflexie.
Publikácia obsahuje 191 encyklopedických hesiel osobností slovenskej teatrológie. Každé heslo prináša základný životopisný profil autora, charakteristiku jeho kritickej a publicistickej tvorby aj prehľad kľúčových publikačných výstupov - recenzií, článkov a štúdií. Súčasťou knihy je aj úvodná štúdia Vladimíra Štefka venovaná dejinám slovenskej divadelnej kritiky a teatrológie a tiež zoznam skratiek a pseudonymov, pod ktorými možno jednotlivých autorov identifikovať v historickej tlači.
