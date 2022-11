Divadelný ústav vydal prvú knihu o feministickom divadle na Slovensku

Bratislava 22. novembra (TASR) - Prvú odbornú publikáciu, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej práce, odprezentuje v utorok v Bratislave Divadelný ústav. Autorkou monografie s názvom Feministické divadlo a jeho slovenská cesta je dramatička a divadelná režisérka Iveta Škripková. Novú publikáciu slávnostne uvedú do života o 17.00 h v Štúdiu 12.



"Často sa v súvislosti s činnosťou žien, napríklad v autorskej tvorbe, pri manažovaní divadla, v teatrológii, konštatuje tzv. pragmatický rozpor, ktorý nehovorí o tom, o čom nie je možné hovoriť, ale ukazuje, že je tu niečo, o čom sa hovoriť nedá. Na tento rozpor narážam v praxi a v osobnom živote stále," konštatuje Škripková. "Dúfam, že publikácia poslúži na ďalšie teoretické hľadanie a rozvoj feministického, rodovo citlivého antidiskriminačného diskurzu v slovenskom divadle," dodáva k textu, ktorý analyzuje feministické divadlo na Slovensku od 90. rokov minulého storočia, jeho autorka, režisérka, divadelná manažérka a teoretička.



Publikácia podľa vydavateľa neprináša len pohľad na aktivity banskobystrického zoskupenia T.W.I.G.A. a zaujímavý pohľad na súčasnú slovenskú drámu a divadelnú prax. "Čitateľ sa okrem fundovaného pohľadu na slovenské divadlo oboznámi aj so svetovými teoretickými koncepciami feminizmov, feministickou filozofiou, feministickým divadlom, s prínosmi a dielami najvýznamnejších feministických autoriek a umelkýň," približuje Divadelný ústav.