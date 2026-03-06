< sekcia Kultúra
Divadelný ústav vyhlásil 7. ročník Bienále divadelnej fotografie
Bratislava 6. marca (TASR) - Divadelný ústav vyhlásil 7. ročník Bienále divadelnej fotografie. Celoslovenská súťaž je zameraná na podporu a zviditeľnenie divadelnej fotografie ako samostatnej umeleckej disciplíny. Určená je profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku a študentom umeleckých škôl v rámci osobitnej študentskej sekcie. Uzávierka súťaže je 15. júna. TASR o tom informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
Autori môžu prihlasovať fotografie z inscenácií slovenských divadiel realizovaných od sezóny 2024/2025 do 14. júna. Diela sa prihlasujú v kategóriách inscenačná fotografia, divadelný portrét a dokumentárna fotografia v požadovanom formáte fotografií 30 krát 40 centimetrov. Diela je potrebné dodávať aj v elektronickej podobe v minimálnom rozlíšení 300 dpi. Registračný formulár a ďalšie informácie nájdu záujemcovia na www.theatre.sk.
Poverená riaditeľka Divadelného ústavu Alžbeta Vakulová pripomína, že divadelná fotografia je jedinečné médium a osobitá umelecká disciplína, ktorá sprevádza divadelné umenie takmer od jeho moderných dejín. „Fotograf sa stáva tichým partnerom inscenácie, pozorovateľom aj spolutvorcom jej vizuálnej pamäte. Bienále divadelnej fotografie preto vnímam ako silný a dôležitý nástroj na zviditeľňovanie jeho tvorby a podnecovanie záujmu o divadelnú fotografiu ako autonómny umelecký druh,“ hovorí k súťaži, ktorá tiež pripomína, že „bez fotografie by mnohé divadelné okamihy zmizli bez stopy“.
Bienále tiež vytára priestor na odbornú konfrontáciu a uchovanie vizuálneho svedectva o súčasnej divadelnej produkcii na Slovensku. „Študentská sekcia zároveň vytvára predpoklady pre dlhodobé formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie,“ dodáva vyhlasovateľ.
Prihlásené diela posúdi odborná hodnotiaca komisia zložená z profesionálov z oblasti umeleckej fotografie, výtvarného umenia a divadla. Pri hodnotení budú zohľadňovať technické aj umelecké kritériá.
Grand Prix Bienále divadelnej fotografie udelia za jednu fotografiu alebo sériu, zahŕňa realizáciu samostatnej výstavy víťaza organizovanej vyhlasovateľom a honorár vo výške 1000 eur. Udelené budú aj ceny za druhé a tretie miesto a Študentská cena. Výsledky súťaže budú prezentované verejnosti formou výstavy vybraných diel.
Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav od roku 2010. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
