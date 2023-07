Divadlá žiadajú, aby sa pri tvorbe legislatívy nezabúdalo na kultúru

Nitra/Bratislava 18. júla (TASR) - Riaditeľ Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Jaroslav Dóczy sa stal staronovým predsedom Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO). Asociácia v súčasnosti združuje 19 divadiel, dve filharmónie, Štátnu operu, Štátny komorný orchester Žilina a tri fyzické osoby. Na ďalšie dvojročné funkčné obdobie Dóczyho zvolilo valné zhromaždenie ASDO.



Dóczy sa podľa jeho slov snažil vo svojom prvom funkčnom období oživiť značku ASDO. "Som veľmi rád, že sa nám to v ťažkom covidovom období podarilo a ASDO sa stala partnerom inštitúciám a organizáciám, ktoré riadia a ovplyvňujú dianie v kultúre," skonštatoval. V súčasnosti sa asociácia snaží pomáhať pri zlepšovaní podmienok živej kultúry i do legislatívnych procesov. Práve pri tvorbe zákonov sa podľa ASDO príliš často zabúda na kultúru. "Súčasťou našich aktivít je snaha o viaczdrojové financovanie kultúry a zúčastňujeme sa aj na príprave sponzorského zákona. V športe je sponzoring pomerne presne zadefinovaný, pri kultúre sa na to akosi zasa zabudlo. Preto je tu snaha pripraviť znenie zákona, ktorý dá sponzorstvu v kultúre jasné rámce a pomôže nielen kultúrnym organizáciám, ale aj samotným sponzorom," vysvetlil Dóczy.



ASDO sa podľa jeho slov angažuje aj pri snahách definovať štatút umelca. Ide o problém, ktorý vypukol hlavne počas covidovej pandémie, keď nebolo určené, ktoré profesie sa dajú považovať za umelecké. "Zrazu nebolo jasné, či napríklad zvukár alebo osvetľovač sú umelecké profesie, alebo nie. Aj toto sú problémy, na riešení ktorých chceme participovať," povedal Dóczy.



Činnosť asociácie sa zameriava aj na výmenu skúseností medzi jej členmi i na konkrétnu pomoc. "Jedným z typických príkladov bola spolupráca pri zbrojnej amnestii, počas ktorej sa odovzdávali zbrane. Zákonodarca nezabudol na výnimky pre šport, ale na kultúru opäť nemyslel. Športovci dostali výnimky napríklad na štartovacie pištole, ale divadlá nie. Takže museli odovzdávať rôzne nefunkčné pušky a množstvo ďalších rekvizít. Jeden z riaditeľov divadla bol takmer obvinený zo zločinu. Našťastie sme spoločnými silami dokázali nájsť riešenie aj tejto situácie," skonštatoval Dóczy.



Ako pripomenul, ASDO je členom medzinárodnej asociácie PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe), ktorá združuje národné zamestnávateľské organizácie zo sektoru živého umenia a je menovaná Európskou komisiou za člena Európskej komisie sociálneho dialógu. "Vďaka tomu dokážeme aktívne vstupovať aj do pripomienkovania a prípravy európskej legislatívy, a tým pomáhať pri zlepšovaní podmienok kultúry aj na Slovensku," dodal Dóczy.