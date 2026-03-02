< sekcia Kultúra
Divadlo A. Duchnoviča v Prešove uvedie premiéru hry Predavač dažďa
Kľúčovou otázkou, ktorú si ako režisér inscenácie kládol, bolo, čo by človek urobil v situácii osobného sucha.
Autor TASR
Prešov 2. marca (TASR) - Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove uvedie v rusínskom jazyku premiéru hry Predavač dažďa. Prvá premiéra sa uskutoční vo štvrtok (5. 3.) o 19.00 h a druhá 12. marca.
„Túto hru napísal (Richard) Nash ešte v 50. rokoch minulého storočia. Tá doba sa v mnohom podobala na tú dnešnú, nielen rekordnými teplotami, hospodárskou krízou, prítomnosťou vojny už aj v Európe, ale hlavným momentom pre mňa je to sucho. To sucho nie v porovnaní hospodárskom, že posledných desať rokov bolo tých najhorúcejších v meranej histórii, ale v tom suchu, ktoré je v medziľudskom kontakte, v tom daždi, ktorý môže padať nie na nás, ale v nás,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii hosťujúci režisér Kristián Kozmenko.
Ako povedal, archetyp Billa Starbucka, obchodníka s dažďom, je často používaný ako možno negatívny výraz. „Niekoho, kto predáva niečo, za čím nestojí žiadna hodnota. Chcel som sa na to pozrieť práve opačne, že predáva niečo, čo sa kúpiť nedá, a o to ide. Niečo, čo môže nejakým spôsobom zmeniť to, ako sa k sebe správame a ako žijeme na tejto Zemi, ktorú máme jednu všetci spolu,“ priblížil Kozmenko.
Kľúčovou otázkou, ktorú si ako režisér inscenácie kládol, bolo, čo by človek urobil v situácii osobného sucha. „Keď sa v najväčšom suchu vášho života, v tom osobnom, objaví pri dverách niekto, kto vám ponúkne, že dokáže predať dážď, je to otázka viery. Možno stojí za to mu uveriť a spraviť nejaké kroky k tomu,“ doplnil.
Výber hercov bol podľa neho ľahký, keďže ich pozná. „Ide o špecifické obsadenie, zo siedmich hercov je na javisku len jedna mladá žena a jedna dáma. Počas skúšobného procesu som sa utvrdil v tom, že iné obsadenie by v tomto prípade neprichádzalo do úvahy,“ dodal režisér.
„Túto hru napísal (Richard) Nash ešte v 50. rokoch minulého storočia. Tá doba sa v mnohom podobala na tú dnešnú, nielen rekordnými teplotami, hospodárskou krízou, prítomnosťou vojny už aj v Európe, ale hlavným momentom pre mňa je to sucho. To sucho nie v porovnaní hospodárskom, že posledných desať rokov bolo tých najhorúcejších v meranej histórii, ale v tom suchu, ktoré je v medziľudskom kontakte, v tom daždi, ktorý môže padať nie na nás, ale v nás,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii hosťujúci režisér Kristián Kozmenko.
Ako povedal, archetyp Billa Starbucka, obchodníka s dažďom, je často používaný ako možno negatívny výraz. „Niekoho, kto predáva niečo, za čím nestojí žiadna hodnota. Chcel som sa na to pozrieť práve opačne, že predáva niečo, čo sa kúpiť nedá, a o to ide. Niečo, čo môže nejakým spôsobom zmeniť to, ako sa k sebe správame a ako žijeme na tejto Zemi, ktorú máme jednu všetci spolu,“ priblížil Kozmenko.
Kľúčovou otázkou, ktorú si ako režisér inscenácie kládol, bolo, čo by človek urobil v situácii osobného sucha. „Keď sa v najväčšom suchu vášho života, v tom osobnom, objaví pri dverách niekto, kto vám ponúkne, že dokáže predať dážď, je to otázka viery. Možno stojí za to mu uveriť a spraviť nejaké kroky k tomu,“ doplnil.
Výber hercov bol podľa neho ľahký, keďže ich pozná. „Ide o špecifické obsadenie, zo siedmich hercov je na javisku len jedna mladá žena a jedna dáma. Počas skúšobného procesu som sa utvrdil v tom, že iné obsadenie by v tomto prípade neprichádzalo do úvahy,“ dodal režisér.