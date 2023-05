Divadlo Alexandra Duchnoviča odpremiéruje inscenáciu Osem žien

Prešov 22. mája (TASR) - Napínavý detektívny príbeh a mozaiku ľudských charakterov aj v groteskných situáciách divákom ponúkne inscenácia Osem žien, ktorej premiéru na piatok (26. 5.) pripravuje činoherný kolektív Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove. Realizačný tím vedie hosťujúci režisér Michal Babiak, ktorý na pondelkovej tlačovej besede predstavil stav prípravy predstavenia a svoje hlavné režijné ideovo-realizačné prístupy.



"Poetika dramatických textov Roberta Thomasa sa mi veľmi páči. Už som niektoré z nich režíroval. Text hry Osem žien je výborný podklad na prepojenie vážneho v podobe detektívky a zábavnejšieho v podobe čierneho humoru. Pre mňa ako režiséra bolo výzvou urobiť žánrovo primerane vyváženú inscenáciu," povedal Babiak.



Thomas napísal túto hru v roku 1961, okrem javiskovej podoby má aj filmovú. Babiak prezradil, že film nevidel, nedal sa teda ničím inšpirovať. Zásadnou zmenou je lokalizácia deja. Kým v origináli sa odohráva v honosnom panskom sídle na francúzskom vidieku, v prešovskej inscenácii ju Babiak, ktorý je aj dramaturgom a autorom scény, umiestnil do tunajšieho prostredia začiatkom 90. rokov.



Riaditeľ DAD Marián Marko pozitívne ocenil túto zmenu, keďže predpokladá, že predstavenie bude bohato zastúpené v zájazdových plánoch tohto divadla. Navyše scéna je realizačne a aj finančne menej náročná.



"Bola som tým elementom, ktorý presadzoval, aby sa do nášho repertoáru dostala hra s veľkými príležitosťami pre herečky. Som rada, že sa tak teraz deje," poznamenala umelecká šéfka činohry Ľudmila Lukačíková.







Podľa herečky Vladimíry Štefánikovej otázkou bolo, ako dať na scéne dokopy čisto ženský manšaft. "Aj preto nezávidím prácu režiséra, pri našej presilovke to má s nami ťažké," dodala. Kostýmy má na starosti Jana Kadaňková, ako hosť. Scénickú hudbu skomponoval Martin Husovský, zatiaľ čo Peter Džubera, obaja ako hostia, mal na starosti pohybovú stránku v inscenácii.



Okrem spomenutých dvoch herečiek účinkujú aj Zdenka Kvasková, Zuzana Kovalčíková v alternácii s Ivetou Fedorovou, Svetlana Škovranová, Jaroslava Sisáková a Daniela Libezňuk.



Autorom prekladu inscenácie do rusínčiny je Valerij Kupka. Je v 77. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 394. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.