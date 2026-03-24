Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie premiéru hry Nešťastím o zem!
Autor TASR
Prešov 24. marca (TASR) - Inscenácia Nešťastím o zem!, ktorej premiéru chystá činoherný súbor Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove v piatok 27. marca, je návratom k prvej premiére tejto umeleckej scény. Došlo k nej pred 80 rokmi, keď predchodca DAD Ukrajinské národné divadlo (UND) predstavilo hru v ukrajinskom jazyku. Riaditeľ DAD Marián Marko v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že významné jubileum si v piatok na Svetový deň divadla pripomenú aj sprievodnými podujatiami.
Pre hosťujúceho režiséra Kristiána Kozmenka ide o druhú spoluprácu s DAD. „V prípade najnovšieho predstavenia som prijal ponuku riaditeľa s tým, že mám ukrajinskú divadelnú klasiku obliecť do nového moderného šatu. Súhlasil som, ešte než som si text hry prečítal,“ uviedol Kozmek, ktorý je zároveň tvorcom scény a kostýmov.
Vysvetlil, že inscenácia obsahovo stojí na motívoch zo života pololegendárnej ukrajinskej speváčky a poetky Marusji Čuraj. Nie je však žiadnou „umelou poklonou“ predstaveniu spred 80 rokov. „My ho rozprávame ako keby z opačného konca, než to urobili naši predchodcovia,“ poznamenal režisér. Text sa opiera o predlohu klasika ukrajinskej drámy Mychajla Staryckého z roku 1890. Hra je zaradená dejovo do súčasnosti a života dnešných mladých ľudí. Pôvodné prevedenie sa pritom rozhodli skrátiť bezmála o polovicu.
Vedúca súboru herečka Ľudmila Lukačíková hrá postavu matky hlavnej ženskej hrdinky. Marusju stvárňuje Miriama Fedorková a v inscenácii účinkujú aj Vladimír Roháč, Jevgenij Libezňuk, Zdenka Kvasková, Daniela Libezňuk, Vladimíra Štefániková, Zuzana Kovalčíková, Adam Jozef Török a Martin Oravec. O hudobnú zložku sa postarala Timea Rošková.
DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku, zároveň raz ročne do svojho repertoáru zaradí aj hru v ukrajinčine. Inscenácia Nešťastím o zem! je v poradí celkovo 406. premiérou divadla a treťou v tomto kalendárnom roku. Na jej realizáciu DAD získalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
