Divadlo Andreja Bagara pripravuje hudobnú inscenáciu Zlatá lýra

Nitra 23. februára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje hudobnú inscenáciu s názvom Zlatá lýra. Ako uviedli tvorcovia, diváci sa môžu tešiť na známe piesne, ich slávnych interpretov, ale aj zákulisné historky často poznačené vtedajším totalitným režimom.



Okrem víťazných hitov slávneho festivalu ponúkne hra aj osudy ich interpretov a obraz doby, v ktorej žili. "Tvorbe samotnej inscenácie predchádzalo náročné štúdium dobových dokumentov i archívov ŠtB. Nová hudobná inscenácia Zlatá lýra v réžii Mariána Amslera poodhalí zákulisie a predstaví festival Bratislavská lýra ako fenomén doby, bez nostalgie, bez idealizácie, ale s nadhľadom, humorom i s pomenovaním defektov bývalého režimu," povedali tvorcovia.



Režisér Marián Amsler zdôraznil, že Zlatá lýra bude hudobnou inscenáciou, nie muzikálom. "V našej inscenácii sú piesne interpretované spevákmi, ale zameriavame sa skôr na to historické pozadie. Takže výsledkom bude hudobná inscenácia s dokumentárnymi prvkami, ale zároveň aj plná humoru. Mohol by som povedať, že to bude taká estráda, ale v tom najlepšom slova zmysle," vysvetlil Amsler.



V inscenácii zaznejú v sprievode živej kapely piesne, ktoré sa na Bratislavskej lýre umiestnili na najvyšších priečkach. Nebudú však chýbať ani slávne momenty, ktoré boli súčasťou programu. Napríklad, keď Karel Kryl vystúpil s pesničkou Bratříčku, zavírej vrátka, alebo účinkovanie Joan Baez, ktorá pozvala na javisko Ivana Hoffmana. "Okrem piesní uvidíme v inscenácii aj niektoré až dokumentárne prvky. Skúmali sme dobovú tlač, rozhovory s umelcami, spisy ŠtB, ktoré boli vedené na konkrétnych ľudí i celú súťaž. Súčasťou nášho výskumu boli aj dobové články a rozhovory s interpretmi, na čo sa viaže aj niekoľko zákulisných príbehov, ktoré sa odohrali mimo televíznych kamier. Niektoré sú veselé, iné aj dosť drsné. Takže diváci sa dozvedia aj takéto zaujímavosti zo zákulisia Bratislavskej lýry," povedal Amsler.



Premiéru hry Zlatá lýra plánuje DAB uviesť vo svojej Veľkej sále 31. marca. Podľa režiséra pôjde o výpravnú inscenáciu, ktorá priblíži takmer tri desaťročia trvania festivalu. "Najnáročnejšie bolo vyselektovať všetok ten materiál, ktorého bolo veľmi veľa. Snažili sme sa vyberať iba to najzaujímavejšie, v každej piesni, pri každom interpretovi. Aby sme na javisko dostali to, čo bude fungovať aj divadelne a pomôže vytvárať zaujímavé obrazy, situácie i kontroverzie, ktoré boli súčasťou zákulisia Bratislavskej lýry," dodal Amsler.