Divadlo Andreja Bagara uvedie premiéru edu-hry Kým nastane ticho

Nitra 21. mája (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok po takmer polročnej prestávke opäť privíta v hľadisku divákov. DAB uvedie v predpremiére edukatívnu hru Kým nastane ticho, jej premiéra je naplánovaná o deň neskôr na sobotu (22. 5.).



Vzdelávacia inscenácia sa venuje ekológii. Určená je žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom. Ako uvádzajú jej tvorcovia, je príbehom o tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplné ticho.



Edu-hra vychádza z ťažby dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004. „Upozorňuje však aj na súčasnú situáciu, a to rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach Slovenska. Dôsledky týchto udalostí a aktivít, ako aj potrebu ochrany lesov vysvetľuje mladým divákom formou inštalácií a fyzikálnych pokusov,“ povedala autorka hry Slávka Civáňová.



Ako pripomenula, inscenácia prezradí deťom, ich rodičom a učiteľom aj to, aké sú funkcie lesa, prečo je v lese dôležité mŕtve drevo, čo je to holorub, biodiverzita alebo wood wibe web. „Cituje konkrétne vyjadrenia z rozhovorov a videí ochranára, aktivistu a filmára Erika Baláža, využíva fyzikálno-chemické pokusy inšpirované aktivitami katedier fyziky a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre i vedeckých múzeí na Slovensku a v Čechách. Súčasťou uvádzania inscenácie budú pravidelné diskusie detí s prizvanými odborníkmi,“ dodala Civáňová.