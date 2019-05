Divadlo Andreja Bagara v Nitre uvádza premiéru Palárikovho Drotára

Hry Palárika sa objavujú na javiskách slovenských divadiel pravidelne. Drotár sa vracia do DAB v Nitre takmer po 40 rokoch.

Nitra 24. mája (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvádza v piatok premiéru inscenácie Drotár. Príbeh veselohry, ktorú v roku 1860 napísal Ján Palárik, sa neodohráva na Slovensku, ale v Budapešti, kde sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretávajú slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, nemecký Žid a český žandár. Každý s iným záujmom.



Okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj na ľúbostné vášne vydajachtivých mladých slečien a pletky slobodných mládencov. Hlavným Palárikovým cieľom však bolo kritizovať odrodilstvo a oslavovať prostého človeka z ľudu.



Podľa tvorcov inscenácie však v súčasných pomeroch v strednej Európe vyznieva hra celkom inak. „Pôsobí skôr naopak, ako hra o nacionálnom šovinizme príslušníkov krajín V4 - a práve tým sa nám zdala byť dosť aktuálna a zaujímavá. Dokonca aj u postáv badať istú antisemitskú líniu, čo v tom veselohernom žánre vyznieva až groteskne. To, čo nás na Palárikovi zaujalo, bolo to, že sa tá inscenácia dá čítať súčasnou optikou, takže vyznieva inak ako autor pôvodne zamýšľal a z tej obhajoby symbolu pozitívnych národných vlastností sa stáva kritika nás samých,“ povedal o hre jej režisér Lukáš Brutovský.



Hry Palárika sa objavujú na javiskách slovenských divadiel pravidelne. Drotár sa vracia do DAB v Nitre takmer po 40 rokoch. „Palárikovej veselohre ani jej novej inscenácii v Divadle Andreja Bagara v Nitre nechýba zaujímavý pohľad na rad pozoruhodných postáv a postavičiek v rozmanitých situáciách, ale ani drsný humor namierený často aj do našich radov,“ uviedol dramaturg inscenácie Miroslav Dacho.



Ako pripomenul, okrem dobrej zábavy sa diváci môžu tešiť na slovenskú klasiku s krásnymi kostýmami a nevšednou minimalistickou scénou, ktorú bude tvoriť iba šikmina s titulkovacím zariadením, v ktorom budú prekladané poľské, nemecké a maďarské repliky postáv inscenácie. V hre sa predstavia herci DAB Marián Viskup, Andrej Remeník, Barbora Andrešičová, Nikolett Dékány, Tomáš Turek, Peter Oszlík, Martin Fratrič, Branislav Matuščin a Juraj Ďuriš.