Divadlo Andreja Bagara v Nitre uvádza premiéru inscenácie Zlatá lýra

Nitra 31. marca (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvedie premiéru hudobnej inscenácie Zlatá lýra. Ako pripomínajú tvorcovia, okrem víťazných hitov slávneho festivalu ponúkne divákom osudy ich interpretov a obraz doby, v ktorej žili.



Tvorbe samotnej inscenácie predchádzalo náročné štúdium dobových dokumentov, novinových článkov i archívov ŠtB. "Nová hudobná inscenácia Zlatá lýra v réžii Mariána Amslera poodhalí zákulisie a predstaví festival Bratislavská lýra ako fenomén doby, bez nostalgie, bez idealizácie, ale s nadhľadom, humorom a s pomenovaním defektov bývalého režimu, ktorý toto mimoriadne sledované podujatie prezentoval ako výkladnú skriňu kultúry socialistického Československa," uviedla dramaturgička Slavka Civáňová.



Podľa režiséra Amslera bolo prepojenie hudby a činohry pre tvorcov i účinkujúcich hercov veľkou výzvou. "Tie piesne vznikali v nejakej dobe, každá má svoj príbeh a pozadie, ktoré ľudia často nepoznajú. Naša inscenácia je teda poctou aj autorom, textárom, básnikom... Príprave sme venovali veľmi veľa času, študovali sme spisy ŠtB, rozhovory s umelcami, v dobovej tlači sme sledovali, čo sa odohrávalo v spoločnosti a ako sa to odrazilo na Zlatej lýre," povedal režisér.



Tvorcom sa podarilo zhromaždiť veľa informácií a inšpirácií, ktoré v hre využili. Podľa Amslera tak každá situácia v inscenácii vychádza z nejakého konkrétneho zážitku či reálnej udalosti. "My sa to všetko snažíme podávať divadelnou formou, v skratke, možno trošku v groteske, s divadelným nadhľadom, aby to nebol iba koncert. Verím, že diváci ocenia, že sa dozvedia viac aj o autoroch, interpretoch a pozadí vzniku piesní. Ja sa snažím mojím divadlom hľadať nové formy a spôsoby, ako všetko vyrozprávať tak, aby to bolo svieže a oslovilo to aj mladšiu generáciu. Aby to bola trošku aj komédia, ale aby ten úsmev občas aj zamrzol a diváci si z našej inscenácie vzali aj niečo na premýšľanie," dodal Amsler.