Divadlo Andreja Bagara zostáva aj po uvoľnení opatrení zatvorené

Nitra 30. apríla (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre zostane aj po čiastočnom uvoľnení pandemických opatrení zatvorené. Okrem ekonomických dôvodov sú za týmto rozhodnutím vedenia DAB aj obavy o zdravie účinkujúcich.



Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho celá kultúrna obec dlho čakala na pravidlá, na základe ktorých bude možné divadlá opäť otvoriť. V rámci aktuálnych opatrení v kultúrnom semafore to však nebude jednoduché. „Väčšina opatrení sa sústreďuje na divákov. Do divadla môžu prísť iba s platným testom na koronavírus, divadlo musí testy skontrolovať a zároveň evidovať mailové aj telefonické kontakty divákov. Na hercov sa až tak nemyslí. Postarať sa o ich bezpečnosť bez toho, aby to ovplyvnilo samotné predstavenie, je pritom takmer nereálne,“ vysvetľuje Dóczy.



Opiera sa pritom aj o výskumy zo zahraničia, podľa ktorých je pobyt divákov v hľadisku v rúškach a v dostatočných rozstupoch pomerne bezpečný. „Iná situácia je na javisku. Tam pri hlasnom hovorenom slove, dynamických dialógoch či speve riziko prenosu koronavírusu z človeka na človeka podľa výskumov výrazne rastie. Je až o 90 percent vyššie ako riziko nákazy v hľadisku, medzi divákmi. Hrať v rúškach alebo s tvárovými štítmi nemá zmysel. To znamená, že v súčasnej situácii nemôžeme plne ochrániť účinkujúcich pred nákazou. Momentálne je jedinou cestou očkovanie,“ skonštatoval Dóczy.



Otváranie divadiel okrem toho komplikuje aj ekonomika. Podľa riaditeľa DAB sa zatvoriť dajú zo dňa na deň, ale ich otvorenie nie je také jednoduché. Po mimoriadne dlhej pandemickej pauze budú musieť prejsť prakticky všetky inscenácie v repertoári takzvanými oprašovacími skúškami. „V podstate sa budú musieť opätovne naskúšať. A to v situácii, keď môžeme hrať pre obmedzený počet divákov, s množstvom pandemických povinností, ktoré treba zaplatiť. Z tohto nám vychádza, že v súčasnej situácii otvoriť divadlo pre divákov nedáva zmysel, hoci nám už všetkým veľmi chýbajú. Kultúra je oblasťou, ktorá v čase pandémie trpí najviac, a aj my si želáme, aby sa toto obdobie čo najskôr skončilo,“ povedal Dóczy.



Ako pripomenul, divadlo aj napriek zložitej situácii stále pracuje. Už o niekoľko týždňov chce uviesť premiéru ekologickej edukatívnej hry Kým nastane ticho. V plnom prúde je aj príprava výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktorý plánuje DAB uviesť v septembri.