< sekcia Kultúra
Divadlo Aréna chystá premiéru hry Bang nemeckého dramatika
Slovenský preklad vznikol na objednávku Divadla Aréna a jeho autorom je Lukáš Brutovský.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Pred záverom divadelnej sezóny 2025/2026 uvedie bratislavské Divadlo Aréna slovenskú premiéru hry Bang nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jána Luterána. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.
„Groteskná komédia s prvkami čierneho humoru sleduje život Ralfa Banga, chlapca presvedčeného o vlastnej výnimočnosti, ktorý odmieta prijať akékoľvek hranice a pravidlá,“ približuje divadlo Mayenburgovu provokatívnu divadelnú metaforu o moci, narcizme a autoritárstve.
„Ralf Bang pred očami divákov od svojho narodenia spochybňuje pravidlá, odmieta autority, vysmieva sa spoločenským hodnotám a postupne generuje obraz človeka, ktorý nepozná hranice vlastných nárokov. To, čo spočiatku pôsobí ako nevinná detská vzdorovitosť, mení sa na znepokojivý portrét budúceho tyrana,“ uvádzajú tvorcovia inscenácie, v ktorej sa pod drobnohľad dostávajú rodinné vzťahy, výchova, spoločenské očakávania aj kult úspechu. „Formujú jednotlivca a zároveň vytvárajú prostredie, v ktorom sa môže cítiť oprávnený na všetko,“ dodávajú tvorcovia.
Réžie divadelnej novinky Bang, ktorú označujú za zábavnú, no zároveň znepokojivú reflexiu súčasnej spoločnosti, sa ujal Luterán. Diváci od inscenácie môžu očakávať komické situácie a absurdné momenty, ktoré postupne odhalia „temnejšie vrstvy príbehu a nastoľujú otázku, do akej miery nesie spoločnosť zodpovednosť za ľudí, ktorých sama formuje“.
„Postava Ralfa Banga tak prestáva byť len individuálnym prípadom a stáva sa symbolom sveta, v ktorom je sebapresadenie často hodnotou vyššou než empatia či solidarita,“ dodáva divadlo k titulu Bang, ktorý patrí k novším textom Mariusa von Mayenburga. Jeho uvedením pokračuje vo svojej dramaturgickej línii reflektujúcej aktuálne spoločenské a politické témy prostredníctvom súčasnej európskej drámy.
Slovenský preklad vznikol na objednávku Divadla Aréna a jeho autorom je Lukáš Brutovský. Svetová premiéra hry sa uskutočnila v roku 2017 v berlínskom Schaubühne v autorovej réžii. Slovenská premiéra je naplánovaná na piatok 12. júna o 19.00 h vo Veľkej sále Divadla Aréna.
„Groteskná komédia s prvkami čierneho humoru sleduje život Ralfa Banga, chlapca presvedčeného o vlastnej výnimočnosti, ktorý odmieta prijať akékoľvek hranice a pravidlá,“ približuje divadlo Mayenburgovu provokatívnu divadelnú metaforu o moci, narcizme a autoritárstve.
„Ralf Bang pred očami divákov od svojho narodenia spochybňuje pravidlá, odmieta autority, vysmieva sa spoločenským hodnotám a postupne generuje obraz človeka, ktorý nepozná hranice vlastných nárokov. To, čo spočiatku pôsobí ako nevinná detská vzdorovitosť, mení sa na znepokojivý portrét budúceho tyrana,“ uvádzajú tvorcovia inscenácie, v ktorej sa pod drobnohľad dostávajú rodinné vzťahy, výchova, spoločenské očakávania aj kult úspechu. „Formujú jednotlivca a zároveň vytvárajú prostredie, v ktorom sa môže cítiť oprávnený na všetko,“ dodávajú tvorcovia.
Réžie divadelnej novinky Bang, ktorú označujú za zábavnú, no zároveň znepokojivú reflexiu súčasnej spoločnosti, sa ujal Luterán. Diváci od inscenácie môžu očakávať komické situácie a absurdné momenty, ktoré postupne odhalia „temnejšie vrstvy príbehu a nastoľujú otázku, do akej miery nesie spoločnosť zodpovednosť za ľudí, ktorých sama formuje“.
„Postava Ralfa Banga tak prestáva byť len individuálnym prípadom a stáva sa symbolom sveta, v ktorom je sebapresadenie často hodnotou vyššou než empatia či solidarita,“ dodáva divadlo k titulu Bang, ktorý patrí k novším textom Mariusa von Mayenburga. Jeho uvedením pokračuje vo svojej dramaturgickej línii reflektujúcej aktuálne spoločenské a politické témy prostredníctvom súčasnej európskej drámy.
Slovenský preklad vznikol na objednávku Divadla Aréna a jeho autorom je Lukáš Brutovský. Svetová premiéra hry sa uskutočnila v roku 2017 v berlínskom Schaubühne v autorovej réžii. Slovenská premiéra je naplánovaná na piatok 12. júna o 19.00 h vo Veľkej sále Divadla Aréna.