Divadlo Aréna má srdce z 12 000 kvetov, inštalovali ho dva dni

Bratislava 18. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna si pripomína obete ochorenia COVID-19 srdcom vytvoreným z tisícov živých kvetov. Počas pietneho aktu ho v utorok predstavili v areáli divadla za účasti Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.



"Hovorí sa, že človek by sa mal vždy dívať do budúcnosti. Aj my sa v týchto pohnutých časoch musíme pozerať na to, ako raz porazíme pandémiu covidu, naše životy sa opäť vrátia do normálu a zároveň počítať s tým, že svet sa zmení – snáď k lepšiemu. Ale tentoraz je našou povinnosťou urobiť výnimku a obzrieť sa do minulosti, ktorá po sebe zanechala viac ako 12.000 obetí," uviedol riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura k spomienke na ľudí, ktorí boj s novým koronavírusom prehrali.



"Našou povinnosťou je aj v mene všetkých pozostalých vzdať úctu im a ich životu. Vážime si prácu lekárov a zdravotníckeho personálu riskujúcich svoje životy v boji s pandémiou, avšak táto chvíľa patrí obetiam pandémie covidu. Je nám cťou a sme veľmi radi, že sa nám za pomoci našich priateľov podarilo spoločnými silami vytvoriť toto srdce, živú spomienku práve na tých, ktorí už nie sú medzi nami," dodal Kukura.



Sedem metrov na šírku a šesť metrov na výšku má srdce, ktoré vytvorili z 12.000 kusov kvetov. "Zostavené je z 380 recyklovaných a znovurecyklovateľných vedier, snažili sme sa myslieť aj na ekológiu," povedala pre TASR Katarína Kiss Vašáková zo spoločnosti, ktorá kvetinové srdce kreovala z tulipánov a ruží rôznych farieb. Jeho inštalácia trvala dva dni. "Srdce je pre nás symbolika, je to síce živé srdce, zo živých kvetov, ale nebije, presne tak ako nebijú srdcia zosnulých na koronavírus," dodala.



Kvetinový aranžmán umiestnený pred hlavným vchodom do divadla si návštevníci a široká verejnosť môžu pozrieť do konca mája. "Areál divadla bude pre verejnosť otvorený denne od 7.00 do 19.00 h," informoval TASR PR manažér Ján Lukáč.