Divadlo Aréna pokračuje v prenosoch z Metropolitnej opery v New Yorku
Diváci sa môžu tešiť na desať operných titulov, z toho osem priamych prenosov a dva bonusové záznamy.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna aj v novej sezóne 2025/26 pokračuje v projekte The Met: Live in HD, ktorý slovenskému publiku viac ako dve desaťročia sprostredkúva to najlepšie z Metropolitnej opery v New Yorku. Diváci sa môžu tešiť na desať operných titulov, z toho osem priamych prenosov a dva bonusové záznamy. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.
Spresnil, že na plátne divadla ožijú diela hudobných velikánov - od Belliniho, Pucciniho, Straussa, Giordana a Wagnera, cez Čajkovského až po súčasnú skladateľku Gabrielu Lenu Frank. „Sezóna prinesie ikonické tituly, ktoré fascinujú silou emócií, hudobnou dokonalosťou a nadčasovými príbehmi,“ približuje divadlo repertoár.
Ako prvé dielo z newyorskej Metropolitnej opery uvedie titul Námesačná od Vincenza Belliniho 25. októbra. V novembri sa na plátno dostane Bohéma Giacoma Pucciniho (8. 11.) a Arabella Richarda Straussa (22. 11.). V závere roka poteší operných priaznivcov priamy prenos historickej hudobnej drámy Andrea Chénier od talianskeho skladateľa Umberta Giordana.
Novinkou sezóny sú dva bonusové záznamy, ktoré majú osloviť aj mladšie publikum. Prvým z nich je Čarovná flauta Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý divadlo uvedie 6. decembra.
Projekt The Met: Live in HD spája najmodernejšie technológie so špičkovým umením. Diváci si vďaka veľkoplošnému obrazu a priestorovému zvuku Dolby Surround vychutnajú každý detail diania na javisku. Všetky predstavenia uvádzajú v pôvodnom jazyku s anglickými a slovenskými titulkami.
Ďalšie informácie nájdu záujemcovia na www.divadloarena.sk.
