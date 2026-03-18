Divadlo Aréna predstavuje nový cyklus TANEC V ARÉNE
Cyklus vzniká s ambíciou budovať stabilnú líniu tanečno-pohybového divadla a vytvoriť pravidelný priestor pre prezentáciu výrazných osobností domácej aj medzinárodnej scény.
Autor WEBMAGAZIN.sk-OTS
Bratislava 18. marca (OTS) - Divadlo Aréna v súlade so stratégiami rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja od januára 2026 systematicky otvára svoj program súčasnému tancu. Na koncepcii nového dramaturgického cyklu Tanec v Aréne sa podieľajú dramaturg tanečného a pohybového divadla Andrej Petrovič, umelecká riaditeľka Saša Sarvašová a Ľubica Krénová, ktorá stojí na čele Divadla Aréna. Cyklus vzniká s ambíciou budovať stabilnú líniu tanečno-pohybového divadla a vytvoriť pravidelný priestor pre prezentáciu výrazných osobností domácej aj medzinárodnej scény.
Tanec má v histórii Divadla Aréna svoje prirodzené miesto. V novodobých dejinách bol výrazne prítomný najmä počas pôsobenia legendárneho míma Milana Sládka, ktorý vytvoril priestor pre pohybové a neverbálne divadlo a výrazne ovplyvnil umeleckú identitu divadla. V spolupráci s Asociáciou súčasného tanca dokonca vznikol Tanec v Aréne, poskytujúci profesionálne zázemie choreografkám a choreografom z nezávislej scény. Po rekonštrukcii Divadla Aréna vznikla z iniciatívy Bratislavského samosprávneho kraja prvá tanečná inscenácia Walking Songs. Nový cyklus Tanec v Aréne na tieto odkazy nadväzuje a rozvíja ich v súčasnom kontexte.
„Divadlo Aréna sa snaží posilniť tradíciu multižánrovosti. Prostredníctvom dramaturgickej línie Tanec v Aréne chce prinavrátiť na scénu tanečné a pohybové umenie, ktoré na pravidelnej báze ponúkne atraktívnu alternatívu k tradičnej tanečnej forme. Divadlo Aréna tak vyplní výraznú medzeru na kultúrnej mape hlavného mesta tým, že sa stane domovom nezávislej tanečnej scény, ktorá bola nútená dlhodobo sa realizovať najmä v menších priestoroch a bez stabilnej inštitucionálnej opory. Týmto naše divadlo pod vedením Ľubice Krénovej napĺňa tiež víziu svojho zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja,“ hovorí umelecká riaditeľka Divadla Aréna Saša Sarvašová.
Dramaturgie tanečného a pohybového divadla sa zhostil úspešný tanečník, choreograf a pedagóg Andrej Petrovič: „Vo vyspelých krajinách má súčasný tanec pevné miesto a svojou rozmanitosťou výrazne obohacuje každú kultúru. Na Slovensku je síce prítomný už viac ako tri desaťročia, no stále mu chýba výraznejšia inštitucionálna podpora. O to viac ma teší, že sa Divadlo Aréna rozhodlo vytvoriť koncepciu jeho systematickej prezentácie, a že sa môžem ako dramaturg podieľať na budovaní publika, ktoré zaujímajú nové umelecké prístupy a reflexia aktuálnych spoločenských tém. Našou ambíciou je nielen prebúdzať zvedavosť divákov, ale aj zvyšovať ich porozumenie tomu, čo súčasný tanec je, ako funguje, aké podnety môže prinášať. Veríme, že práve takto si dokáže postupne nájsť svoje stabilné miesto aj v širšom kultúrnom kontexte.“
Foto: Petra Lajdová
JAzyk
Nový cyklus Tanec v Aréne tak prináša do programu Divadla Aréna súčasný tanec ako živý, aktuálny a otvorený umelecký jazyk, ktorý dokáže reflektovať osobné aj spoločenské témy dneška. Divákov o tom presvedčia hneď prvé dva večery cyklu, na ktoré vás do Divadla Aréna pozývame.
22. marec 2026 | štúdio LOFT, Divadlo Aréna
Úvodný večer cyklu predstaví dve výrazné osobnosti slovenského súčasného tanca – Michala Heribana a Tomáša Danielisa. Prostredníctvom dvoch rozdielnych, no tematicky prepojených diel ponúknu pohľad na telo ako nositeľa pamäte, identity a skúsenosti. Stretnutie oceňovaného sóla I AM PLACEBO a duetu INNER GARDEN vytvára koncentrovaný obraz súčasného tanca v jeho fyzickej sile, poetike aj myšlienkovej hĺbke.
Michal Heriban sa v sóle I AM PLACEBO, ocenenom cenou DOSKY za Mimoriadny počin v tanečnom divadle, zameriava na pamäť tela, podvedomé návyky a mechanizmy, ktoré formujú naše správanie. Fyzicky presná a intenzívna performancia pôsobí ako introspektívna sonda do tela – ako archívu prežitých skúseností.
Druhou časťou večera je dielo INNER GARDEN Tomáša Danielisa. V duete s tanečnicou Nikolou Kišacovou vytvára intímny dialóg tiel, priestoru a vnútorných svetov. Choreografia skúma blízkosť naprieč generáciami, skúsenosťami a perspektívami, ako aj to, čo si ľudia odovzdávajú mimo slov – gestá, ticho, emócie a spôsoby bytia. Spoločne obe choreografie vytvárajú večer, ktorý ponúka nielen tanečnú virtuozitu, ale aj citlivú reflexiu súčasného sveta.
Súčasťou večera bude dramaturgický úvod a po predstavení diskusia, ktorú bude viesť Michaela Hučko Pašteková, teoretička, kritička a publicistka, venujúca sa tanečnému a performatívnemu umeniu.
Oba projekty, I AM PLACEBO a INNER GARDEN, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
22. apríl 2026 | Veľká sála, Divadlo Aréna
Druhým podujatím cyklu bude projekt JAzyk!, ktorý vznikol v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab. Platforma prepája umelcov z rôznych umeleckých oblastí, aby spolu tvorili a navzájom sa inšpirovali.
JAzyk! je oceňované hudobno-tanečné predstavenie, v ktorom prebieha na javisku živý dialóg tradície so súčasnosťou. Divákom prináša umeleckú prezentáciu vybraných fenoménov nehmotného kultúrneho dedičstva – Bunna (etiópsky kávový obrad), Rozkazovačky, Slovenský posunkový jazyk a Ovčí zdych – z perspektívy troch autorsko-interpretačných tímov a v kontexte rôznych kultúrno-spoločenských komunít.
Inými slovami, je to originálna multižánrová pohybová fúzia, nie ako sentimentálny pohľad do minulosti, ale ako emocionálna potreba postaviť sa tvárou tvár k dedičstvu, ktoré je neustále živé a žité našim JA.
Viac informácií a vstupenky:
I AM PLACEBO / INNER GARDEN – 22. 3. 2026, Štúdio Loft Divadla Aréna
(https://www.divadloarena.sk/podujatia/i-am-placebo-inner-garden)
JAzyk! – 22. 4. 2026, Veľká sála Divadla Aréna
(https://www.divadloarena.sk/podujatia/jazyk)
Foto: Divadlo Ponec
INNER GARDEN
Tanec má v histórii Divadla Aréna svoje prirodzené miesto. V novodobých dejinách bol výrazne prítomný najmä počas pôsobenia legendárneho míma Milana Sládka, ktorý vytvoril priestor pre pohybové a neverbálne divadlo a výrazne ovplyvnil umeleckú identitu divadla. V spolupráci s Asociáciou súčasného tanca dokonca vznikol Tanec v Aréne, poskytujúci profesionálne zázemie choreografkám a choreografom z nezávislej scény. Po rekonštrukcii Divadla Aréna vznikla z iniciatívy Bratislavského samosprávneho kraja prvá tanečná inscenácia Walking Songs. Nový cyklus Tanec v Aréne na tieto odkazy nadväzuje a rozvíja ich v súčasnom kontexte.
„Divadlo Aréna sa snaží posilniť tradíciu multižánrovosti. Prostredníctvom dramaturgickej línie Tanec v Aréne chce prinavrátiť na scénu tanečné a pohybové umenie, ktoré na pravidelnej báze ponúkne atraktívnu alternatívu k tradičnej tanečnej forme. Divadlo Aréna tak vyplní výraznú medzeru na kultúrnej mape hlavného mesta tým, že sa stane domovom nezávislej tanečnej scény, ktorá bola nútená dlhodobo sa realizovať najmä v menších priestoroch a bez stabilnej inštitucionálnej opory. Týmto naše divadlo pod vedením Ľubice Krénovej napĺňa tiež víziu svojho zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja,“ hovorí umelecká riaditeľka Divadla Aréna Saša Sarvašová.
Dramaturgie tanečného a pohybového divadla sa zhostil úspešný tanečník, choreograf a pedagóg Andrej Petrovič: „Vo vyspelých krajinách má súčasný tanec pevné miesto a svojou rozmanitosťou výrazne obohacuje každú kultúru. Na Slovensku je síce prítomný už viac ako tri desaťročia, no stále mu chýba výraznejšia inštitucionálna podpora. O to viac ma teší, že sa Divadlo Aréna rozhodlo vytvoriť koncepciu jeho systematickej prezentácie, a že sa môžem ako dramaturg podieľať na budovaní publika, ktoré zaujímajú nové umelecké prístupy a reflexia aktuálnych spoločenských tém. Našou ambíciou je nielen prebúdzať zvedavosť divákov, ale aj zvyšovať ich porozumenie tomu, čo súčasný tanec je, ako funguje, aké podnety môže prinášať. Veríme, že práve takto si dokáže postupne nájsť svoje stabilné miesto aj v širšom kultúrnom kontexte.“
Foto: Petra Lajdová
JAzyk
Nový cyklus Tanec v Aréne tak prináša do programu Divadla Aréna súčasný tanec ako živý, aktuálny a otvorený umelecký jazyk, ktorý dokáže reflektovať osobné aj spoločenské témy dneška. Divákov o tom presvedčia hneď prvé dva večery cyklu, na ktoré vás do Divadla Aréna pozývame.
Otvárací večer: I AM PLACEBO / INNER GARDEN
22. marec 2026 | štúdio LOFT, Divadlo Aréna
Úvodný večer cyklu predstaví dve výrazné osobnosti slovenského súčasného tanca – Michala Heribana a Tomáša Danielisa. Prostredníctvom dvoch rozdielnych, no tematicky prepojených diel ponúknu pohľad na telo ako nositeľa pamäte, identity a skúsenosti. Stretnutie oceňovaného sóla I AM PLACEBO a duetu INNER GARDEN vytvára koncentrovaný obraz súčasného tanca v jeho fyzickej sile, poetike aj myšlienkovej hĺbke.
Michal Heriban sa v sóle I AM PLACEBO, ocenenom cenou DOSKY za Mimoriadny počin v tanečnom divadle, zameriava na pamäť tela, podvedomé návyky a mechanizmy, ktoré formujú naše správanie. Fyzicky presná a intenzívna performancia pôsobí ako introspektívna sonda do tela – ako archívu prežitých skúseností.
Druhou časťou večera je dielo INNER GARDEN Tomáša Danielisa. V duete s tanečnicou Nikolou Kišacovou vytvára intímny dialóg tiel, priestoru a vnútorných svetov. Choreografia skúma blízkosť naprieč generáciami, skúsenosťami a perspektívami, ako aj to, čo si ľudia odovzdávajú mimo slov – gestá, ticho, emócie a spôsoby bytia. Spoločne obe choreografie vytvárajú večer, ktorý ponúka nielen tanečnú virtuozitu, ale aj citlivú reflexiu súčasného sveta.
Súčasťou večera bude dramaturgický úvod a po predstavení diskusia, ktorú bude viesť Michaela Hučko Pašteková, teoretička, kritička a publicistka, venujúca sa tanečnému a performatívnemu umeniu.
Oba projekty, I AM PLACEBO a INNER GARDEN, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
JAzyk! – projekt platformy FolkLab
22. apríl 2026 | Veľká sála, Divadlo Aréna
Druhým podujatím cyklu bude projekt JAzyk!, ktorý vznikol v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab. Platforma prepája umelcov z rôznych umeleckých oblastí, aby spolu tvorili a navzájom sa inšpirovali.
JAzyk! je oceňované hudobno-tanečné predstavenie, v ktorom prebieha na javisku živý dialóg tradície so súčasnosťou. Divákom prináša umeleckú prezentáciu vybraných fenoménov nehmotného kultúrneho dedičstva – Bunna (etiópsky kávový obrad), Rozkazovačky, Slovenský posunkový jazyk a Ovčí zdych – z perspektívy troch autorsko-interpretačných tímov a v kontexte rôznych kultúrno-spoločenských komunít.
Inými slovami, je to originálna multižánrová pohybová fúzia, nie ako sentimentálny pohľad do minulosti, ale ako emocionálna potreba postaviť sa tvárou tvár k dedičstvu, ktoré je neustále živé a žité našim JA.
Viac informácií a vstupenky:
I AM PLACEBO / INNER GARDEN – 22. 3. 2026, Štúdio Loft Divadla Aréna
(https://www.divadloarena.sk/podujatia/i-am-placebo-inner-garden)
JAzyk! – 22. 4. 2026, Veľká sála Divadla Aréna
(https://www.divadloarena.sk/podujatia/jazyk)
Foto: Divadlo Ponec
INNER GARDEN