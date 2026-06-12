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Divadlo Aréna premiéruje Bang, veľkú komédiu o malom tyranovi
Réžie Mayenburgovej hry Bang, „zábavnej, no zároveň znepokojivej reflexie súčasnej spoločnosti“, sa ujal Ján Luterán.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna uvádza v piatok slovenskú premiéru hry Bang nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jána Luterána. „Groteskná komédia s prvkami čierneho humoru sleduje život Ralfa Banga, chlapca presvedčeného o vlastnej výnimočnosti, ktorý odmieta prijať akékoľvek hranice a pravidlá,“ približuje divadlo Mayenburgovu provokatívnu divadelnú metaforu o moci, narcizme a autoritárstve.
„Ralf Bang pred očami divákov od svojho narodenia spochybňuje pravidlá, odmieta autority, vysmieva sa spoločenským hodnotám a postupne generuje obraz človeka, ktorý nepozná hranice vlastných nárokov. To, čo spočiatku pôsobí ako nevinná detská vzdorovitosť, sa mení na znepokojivý portrét budúceho tyrana,“ uvádzajú tvorcovia divadelnej novinky s podtitulom ‚veľká komédia o malom tyranovi‘. V inscenácii sa pod drobnohľad dostávajú rodinné vzťahy, výchova, spoločenské očakávania aj kult úspechu. „Formujú jednotlivca a zároveň vytvárajú prostredie, v ktorom sa môže cítiť oprávnený na všetko.“
Réžie Mayenburgovej hry Bang, „zábavnej, no zároveň znepokojivej reflexie súčasnej spoločnosti“, sa ujal Ján Luterán. Diváci od inscenácie podľa jej tvorcov môžu očakávať komické situácie a absurdné momenty, ktoré postupne odhalia temnejšie vrstvy príbehu a nastolia otázku, do akej miery nesie spoločnosť zodpovednosť za ľudí, ktorých sama formuje. „Postava Ralfa Banga tak prestáva byť len individuálnym prípadom a stáva sa symbolom sveta, v ktorom je sebapresadenie často hodnotou vyššou než empatia či solidarita,“ dodáva divadlo k titulu, ktorý patrí k novším textom Mariusa von Mayenburga. Jeho uvedením pokračuje vo svojej dramaturgickej línii reflektujúcej aktuálne spoločenské a politické témy prostredníctvom súčasnej európskej drámy. Slovenský preklad vznikol na objednávku divadla a jeho autorom je Lukáš Brutovský.
Svetová premiéra hry sa uskutočnila v roku 2017 v berlínskom divadle Schaubühne v autorovej réžii. Slovenská premiéra sa v piatok začne o 19.00 h vo Veľkej sále Divadla Aréna.
Marius von Mayenburg (1972) je nemecký dramatik, dramaturg, režisér a prekladateľ, známy hlavne svojimi divadelnými hrami. Mnohé boli preložené do vyše 30 jazykov a uvedené na scénach v Nemecku i zahraničí. Od roku 1998 pôsobil ako dramaturg divadla Die Baracke, alternatívnej scény berlínskeho Deutsches Theater, vedenej režisérom Thomasom Ostermeierom, ktorý sa zaslúžil o popularizáciu tvorby mladých britských dramatikov v Nemecku. Pod Ostermeierovým vedením bolo Die Baracke vyhlásené za najlepšie nemecké divadlo roku 1998 a považované za najúspešnejšie európske divadlo uvádzajúce súčasnú drámu. Po zatvorení Die Baracke sa von Mayenburg v roku 1999 stal dramaturgom Schaubühne am Lehniner Platz. Od roku 2000 pôsobí v hamburskom divadle Schauspielhaus.
„Ralf Bang pred očami divákov od svojho narodenia spochybňuje pravidlá, odmieta autority, vysmieva sa spoločenským hodnotám a postupne generuje obraz človeka, ktorý nepozná hranice vlastných nárokov. To, čo spočiatku pôsobí ako nevinná detská vzdorovitosť, sa mení na znepokojivý portrét budúceho tyrana,“ uvádzajú tvorcovia divadelnej novinky s podtitulom ‚veľká komédia o malom tyranovi‘. V inscenácii sa pod drobnohľad dostávajú rodinné vzťahy, výchova, spoločenské očakávania aj kult úspechu. „Formujú jednotlivca a zároveň vytvárajú prostredie, v ktorom sa môže cítiť oprávnený na všetko.“
Réžie Mayenburgovej hry Bang, „zábavnej, no zároveň znepokojivej reflexie súčasnej spoločnosti“, sa ujal Ján Luterán. Diváci od inscenácie podľa jej tvorcov môžu očakávať komické situácie a absurdné momenty, ktoré postupne odhalia temnejšie vrstvy príbehu a nastolia otázku, do akej miery nesie spoločnosť zodpovednosť za ľudí, ktorých sama formuje. „Postava Ralfa Banga tak prestáva byť len individuálnym prípadom a stáva sa symbolom sveta, v ktorom je sebapresadenie často hodnotou vyššou než empatia či solidarita,“ dodáva divadlo k titulu, ktorý patrí k novším textom Mariusa von Mayenburga. Jeho uvedením pokračuje vo svojej dramaturgickej línii reflektujúcej aktuálne spoločenské a politické témy prostredníctvom súčasnej európskej drámy. Slovenský preklad vznikol na objednávku divadla a jeho autorom je Lukáš Brutovský.
Svetová premiéra hry sa uskutočnila v roku 2017 v berlínskom divadle Schaubühne v autorovej réžii. Slovenská premiéra sa v piatok začne o 19.00 h vo Veľkej sále Divadla Aréna.
Marius von Mayenburg (1972) je nemecký dramatik, dramaturg, režisér a prekladateľ, známy hlavne svojimi divadelnými hrami. Mnohé boli preložené do vyše 30 jazykov a uvedené na scénach v Nemecku i zahraničí. Od roku 1998 pôsobil ako dramaturg divadla Die Baracke, alternatívnej scény berlínskeho Deutsches Theater, vedenej režisérom Thomasom Ostermeierom, ktorý sa zaslúžil o popularizáciu tvorby mladých britských dramatikov v Nemecku. Pod Ostermeierovým vedením bolo Die Baracke vyhlásené za najlepšie nemecké divadlo roku 1998 a považované za najúspešnejšie európske divadlo uvádzajúce súčasnú drámu. Po zatvorení Die Baracke sa von Mayenburg v roku 1999 stal dramaturgom Schaubühne am Lehniner Platz. Od roku 2000 pôsobí v hamburskom divadle Schauspielhaus.