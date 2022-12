Divadlo Aréna premiéruje rozprávku Tučniaky koláče nepečú

Bratislava 12. decembra (TASR) – Bratislavské Divadlo Aréna pripravuje pre detských divákov premiéru ďalšieho príbehu úspešného autora pre deti Ulricha Huba. Rozprávka s názvom Tučniaci koláče nepečú bude mať premiéru v piatok 16. decembra o 16.00 h na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH), ktoré je pre rekonštrukciu súčasným domov Divadla Aréna.



"Rozprávka o dvoch tučniakoch, jednej sliepke s vysávačom a strašne krátkozrakom krtkovi v dynamickom deji plnom vtipných situácií, prekvapivých zvratov a pesničiek," približuje divadlo nový titul v réžii Juraja Bielika, ktorý sa tiež postaral o hudbu. Rovnako o texty piesní, ktoré napísal spolu s Katarínou Šafaříkovou a dramaturgičkou predstavenia Sašou Sarvašovou. Scénu navrhol Matúš Ďuran, kostýmy Dominika Katonová.



Deti vo veku od päť rokov sa môžu tešiť na rozprávku o tom, ako tučniaci nájdu tvarohový koláč, no keď ho celý zjedia, zistia, že patril krtkovi, ktorý práve oslavuje narodeniny. Krtko je takmer slepý a tak nezistí, že koláč už neexistuje a tučniaci túto situáciu využívajú. Tak vzniká množstvo vtipných momentov. Do nich prispeje sliepka so svojim domácim miláčikom – vysávačom, ktorý si všetko značkuje olejovými mláčkami. "Sliepka sa tvári, že upiecť nový koláč je hračka, no stále sa k tomu nemá, pretože sa venuje konzumácii hrozienok a snaží sa rozbiť priateľstvo dvoch kamarátov – tučniakov. V pravidelných intervaloch sa vracia na scénu ufrflaný krtko," približuje divadlo nový titul pre deti, ktorý sa končí šťastne ako všetky rozprávky - zvíťazí priateľstvo a pravda. "Zvieratká sa dohodnú, že nový koláč upečú všetci spolu a deti potešia finálovým rapom o rybích prstoch," uzatvára Aréna.