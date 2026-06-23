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Divadlo Aréna spríjemní leto v Bratislave open-air festivalom
Ambíciou jeho nultého ročníka je priniesť divákom iný zážitok, než poskytuje divadelná sála.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna chystá nultý ročník festivalu, ktorý prvýkrát prinesie na pravý breh Dunaja sériu kultúrnych podujatí, koncertov a divadelných večerov pod holým nebom. Bohatú ponuku domácej i zahraničnej kultúry si návštevníci festivalu Letná Aréna 2026, ktorého patrónom je herec Milan Kňažko, vychutnajú v areáli divadla od 21. do 31. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Aneta Bocková.
Dodala, že festivalový program nadväzuje na historickú tzv. „letnú Arénu“, ktorá vznikla v roku 1828 na pravom brehu Dunaja podľa vzoru talianskych nezastrešených amfiteátrov. „Slúžila ako letná scéna mestského divadla a umožňovala rozdelenie divadelnej sezóny na letnú časť, ktorá bola zameraná na ľahší repertoár, a zimnú časť, ktorá napĺňala vyššie umelecké ambície,“ vysvetľuje Bocková s tým, že divadlo chce túto tradíciu symbolicky obnoviť a rozšíriť svoje aktivity aj na čas mimo klasickej divadelnej sezóny. „Cieľom je vytvoriť nové možnosti open-air kultúry pre širokú verejnosť a stať sa tak pravidelnou súčasťou Bratislavského kultúrneho leta,“ poznamenala k festivalu.
Ambíciou jeho nultého ročníka je priniesť divákom iný zážitok, než poskytuje divadelná sála. „Predstavenia a koncerty sa prirodzene prepoja s letnou atmosférou mesta, večerným nebom a otvorenou prírodnou scenériou. Divadlo sa tak stane súčasťou živého mestského a krajského prostredia,“ vysvetľuje organizátor festivalu s tým, že open-air charakter zároveň umožní vytvoriť menej formálnu, prístupnejšiu a bezprostrednejšiu atmosféru zbližujúcu umelcov s publikom. Pridanou hodnotou letného kultúrneho zážitku má byť posedenie pred či po predstavení na terase divadelnej kaviarne Café Reinhardt, pomenovanej po slávnom nemeckom divadelnom hercovi a režisérovi Maxovi Reinhardtovi, ktorého začiatky sa viažu práve k letnej scéne Divadla Aréna.
Festivalom chce osloviť všetkých - od najmenších detí až po ich starých rodičov, napríklad rozprávkami pre všetky vekové kategórie, ďalej milovníkov hudby mnohých žánrov a divadla s veľkou dávkou humoru.
V posledných augustových dňoch privíta nielen predstavenia z domáceho repertoáru, iných bratislavských divadiel, ale aj hostí zo zahraničia - divadlá z Prahy a Brna. „Na javisku Letnej Arény budú mať diváci možnosť stretnúť sa s takými hviezdnymi menami, ako Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Linda Rybová, Hynek Čermák, Miroslav Etzler, Marián Miezga a mnohými ďalšími,“ uzatvára Bocková.
Dodala, že festivalový program nadväzuje na historickú tzv. „letnú Arénu“, ktorá vznikla v roku 1828 na pravom brehu Dunaja podľa vzoru talianskych nezastrešených amfiteátrov. „Slúžila ako letná scéna mestského divadla a umožňovala rozdelenie divadelnej sezóny na letnú časť, ktorá bola zameraná na ľahší repertoár, a zimnú časť, ktorá napĺňala vyššie umelecké ambície,“ vysvetľuje Bocková s tým, že divadlo chce túto tradíciu symbolicky obnoviť a rozšíriť svoje aktivity aj na čas mimo klasickej divadelnej sezóny. „Cieľom je vytvoriť nové možnosti open-air kultúry pre širokú verejnosť a stať sa tak pravidelnou súčasťou Bratislavského kultúrneho leta,“ poznamenala k festivalu.
Ambíciou jeho nultého ročníka je priniesť divákom iný zážitok, než poskytuje divadelná sála. „Predstavenia a koncerty sa prirodzene prepoja s letnou atmosférou mesta, večerným nebom a otvorenou prírodnou scenériou. Divadlo sa tak stane súčasťou živého mestského a krajského prostredia,“ vysvetľuje organizátor festivalu s tým, že open-air charakter zároveň umožní vytvoriť menej formálnu, prístupnejšiu a bezprostrednejšiu atmosféru zbližujúcu umelcov s publikom. Pridanou hodnotou letného kultúrneho zážitku má byť posedenie pred či po predstavení na terase divadelnej kaviarne Café Reinhardt, pomenovanej po slávnom nemeckom divadelnom hercovi a režisérovi Maxovi Reinhardtovi, ktorého začiatky sa viažu práve k letnej scéne Divadla Aréna.
Festivalom chce osloviť všetkých - od najmenších detí až po ich starých rodičov, napríklad rozprávkami pre všetky vekové kategórie, ďalej milovníkov hudby mnohých žánrov a divadla s veľkou dávkou humoru.
V posledných augustových dňoch privíta nielen predstavenia z domáceho repertoáru, iných bratislavských divadiel, ale aj hostí zo zahraničia - divadlá z Prahy a Brna. „Na javisku Letnej Arény budú mať diváci možnosť stretnúť sa s takými hviezdnymi menami, ako Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Linda Rybová, Hynek Čermák, Miroslav Etzler, Marián Miezga a mnohými ďalšími,“ uzatvára Bocková.