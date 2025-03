Divadlo Aréna zaujal fenomén stalkingu, venuje sa mu v hre Pokladík

Bratislava 29. marca (TASR) - Fenomén stalkingu zaujal tvorcov novej autorskej inscenácie Pokladík, ktorú v sobotu premiéruje bratislavské Divadlo Aréna. Autorkou textu a režisérkou inscenácie „o nebezpečnom prenasledovaní, ktoré sa deje v nenápadných odtieňoch a rozmanitých podobách“, je Alžbeta Vrzgula, držiteľka ceny Dosky. Text inscenácie vznikol na objednávku Divadla Aréna a je súčasťou Občianskeho cyklu.



„Bola som oslovená Jurajom Kukurom a Sašou Sarvašovou s tým, aby som napísala pôvodnú divadelnú hru a následne ju inscenovala, prišli s niekoľkými možnosťami tém, a ja som si vybrala stalking,“ povedala pre TASR Vrzgula k voľbe fenoménu, ktorý v sebe zahŕňa správanie s rôznou motiváciou. Stalking sa odohráva aj na pozadí rôznych druhov vzťahov. Väčšina definícií ho opisuje ako dlhodobý, nevyžiadaný, nechcený kontakt s inou osobou, zahrnutie inej osoby pozornosťou proti jej vôli. Motívom môže byť nielen obdiv alebo túžba zblížiť sa či obnoviť vzťah, ale aj hnev, pomsta alebo snaha poškodiť obeť. Takéto prenasledovanie mnohokrát končí tragicky.



„Fenomén stalkingu ako nejakého vedenia narušených vzťahov vnímame zoširšia, v inscenácii sú viaceré línie rôznych prejavov týchto chorobných vzťahov. Dokonca vnímame stalking ako až nejaký symptóm spoločenskej diagnózy dneška,“ vysvetľuje Vrzgula k novému titulu, ktorý vznikol v spolupráci s nezriaďovaným divadlom Uhol_92. „Pre mňa je to kolektív ľudí, ktorí viac rokov rozvíjajú spoločnú poetiku,“ dodala režisérka.



Reagovala aj na podtitul inscenácie - Every Breath You Take, ktorý si diváci môžu spojiť so známym hudobným hitom britskej skupiny The Police a Stingovým textom. „Na jednej strane je to popkultúrny odkaz na pieseň, ktorú môžeme počuť ako lovesong, ale keď sa započujeme hlbšie, môžeme počuť aj niečo nepríjemné. Tak je to často aj so stalkingom, s nevyžiadanou pozornosťou, po istej hranici nám začína byť nepríjemná až ohrozujúca,“ poznamenala Vrzgula s tým, že Every Breath You Take je tiež názov vedeckej štúdie Orit Kamir, sociálnej vedkyne a právničky. „Nie sme sami, ktorí vnímajú tento popkultúrny odkaz ako niečo kľúčové pre tému stalkingu,“ podčiarkla režisérka.



Pri písaní textu inscenácie vychádzala i z reálnych prípadov stalkingu, inšpirovala sa dokumentmi žánru true-crime. „Konzultovali sme aj s odborníkmi na riešenie podobných prečinov na Slovensku, zaujímali sme sa o to, aké sú tu možnosti riešiť stalking či už s inštanciou polície, alebo domáhať sa ochrany od systému,“ uzavrela Vrzgula.



V inscenácii Pokladík účinkujú Lenka Libjaková, Katarína Gurová, Rebeka Poláková, Braňo Deák a Jakub Jablonský. Scénu a kostýmy navrhla Alžbeta Kutliaková. O hudbu sa postaral Martin Krajčír.